Які кольори стін додають вартості вашому дому: обов'язково врахуйте це

Звичайно, що ви маєте обрати кольори, які вам подобаються, і ті, що найкраще відображають стиль вашого інтер'єру. Однак, можливо, варто звертати увагу на тони, які додають цінності вашому дому.

Цінність вашого дому можуть підвищити не лише дорогі меблі й декор. Кольори стін теж відіграють важливу роль, адже вони створюють відповідну атмосферу й настрій. Це дуже впливає на потенційних покупців під час продажу житла. Ось які відтінки варто обирати на думку дизайнерів інтер'єру.

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Теплі нейтральні

Безсумнівно, найпопулярніша порада від експертів з кольору – вибирати теплі нейтральні відтінки, щоб додати цінності вашому дому. Оздоблення нейтральними кольорами створює тонкий і заспокійливий фон у домі. Стіни нейтральних кольорів є чудовим тлом для створення гарних акцентів за допомогою меблів чи декору. Вони будуть доречні в дизайні будь-якого стилю. Тому нейтральна тепла палітра – найуніверсальніша зі всіх.

Протягом багатьох років сірі кольори домінували в нейтральних приміщеннях наших будинків, але тепліші тони повертаються і стають все більш привабливими для покупців житла,

– зауважує експертка з кольорів Ешлі МакКоллум.

Є дуже багато кольорів, які відносяться до нейтральних, наприклад бежеві, кремові, світло- й темно-коричневі тощо.

Класичний білий

"Теплі білі та брудно-білі кольори ніколи не вийдуть з моди, оскільки індивідуальність можна підкреслити за допомогою меблів та різних акцентів. Покупці житла побачать білі стіни як чистий аркуш, – кажуть дизайнери.

Це найбільш надійний варіант, якщо ви плануєте продати квартиру або будинок. "Нейтральні кольори поза часом і більш універсальні, дозволяють потенційним покупцям уявити, як вони можуть зробити чуже житло своїм домом", – вважають експерти.

Темні відтінки на кухні

У світі існують не лише світлі кольори, чи не так? Для таких кімнат як вітальня чи спальня варто справді підібрати світлі тони, а от на кухні можна проявити характер. Темно-сірі стіни чи темно-сині або ж зелені шафи можуть створити розкішний дизайн.

Саме темно-зелений колір зараз дуже популярний. Коли покупці бачать кухню в зелених тонах, у них це викликає захоплення.