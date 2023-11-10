Ценность вашего дома может повысить не только дорогую мебель и декор. Цвета стен тоже играют немаловажную роль, ведь они создают соответствующую атмосферу и настроение. Это оказывает большое влияние на потенциальных покупателей при продаже жилья. Вот какие оттенки следует выбирать по мнению дизайнеров интерьера.

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Теплые нейтральные

Несомненно, самый популярный совет от экспертов по цвету – выбирать теплые нейтральные оттенки, чтобы добавить ценности вашему дому. Украшение нейтральными цветами создает тонкий и успокаивающий фон в доме. Стены нейтральных цветов представляют собой отличный фон для создания хороших акцентов с помощью мебели или декора. Они будут уместны в дизайне любого стиля. Поэтому нейтральная теплая палитра – самая универсальная из всех.

На протяжении многих лет серые цвета доминировали в нейтральных помещениях наших домов, но более теплые тона возвращаются и становятся все более привлекательными для покупателей жилья,

– отмечает эксперт по цветам Эшли МакКоллум.

Есть много цветов, которые относятся к нейтральным, например бежевые, кремовые, светло- и темно-коричневые и другие.

Классический белый

"Теплые белые и грязно-белые цвета никогда не выйдут из моды, поскольку индивидуальность можно подчеркнуть с помощью мебели и разных акцентов. Покупатели жилья увидят белые стены как чистый лист", – говорят дизайнеры.

Это самый надежный вариант, если вы планируете продать квартиру или дом. "Нейтральные цвета вне времени и более универсальны, позволяют потенциальным покупателям вообразить, как они могут сделать чужое жилье своим домом", – считают эксперты.

Темные оттенки на кухне

В мире существуют не только светлые цвета, не правда ли? Для таких комнат, как гостиная или спальня, стоит действительно подобрать светлые тона, а вот на кухне можно проявить характер. Темно-серые стены или темно-синие или зеленые шкафы могут создать роскошный дизайн.

Именно темно-зеленый цвет сейчас очень популярен. Когда покупатели видят кухню в зеленых тонах, у них это вызывает восхищение.