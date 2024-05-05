Які кольори не поєднуються із сірим: запам'ятайте ці відтінки

Сірий можна назвати незамінним кольором, бо його дуже часто використовують як основний. Це ненав'язливий тон, що поєднується з більшістю кольорів, але деякі тони все ж йому не до пари.

Наприклад, яскраві кольори в поєднанні з сірим можуть створити візуально різкий ефект. А земляні тони можуть створити тьмяний вигляд.

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Теплі нейтрали

Сіра кімната з блідо-жовтою стіною / Фото Farrow & Ball

Чистий сірий є холодним нейтральним тоном, тому в поєднанні з теплими кольорами може створити певний дисбаланс.

Якщо ви плануєте облаштувати кімнату повністю нейтральною, для акценту краще обирати холодні відтінки.

Яскраво-оранжевий чи червоний

Сірий передпокій з червоним диваном і яскравим стельовим освітленням / Фото Future

"Яскраво-помаранчевий або сміливий червоний можуть виглядати різко в поєднанні із сірим. Сірий найкраще поєднується не з основними кольорами, а з їхніми відтінками", – каже дизайнерка інтер'єру з Денвера Надія Воттс.

Наприклад, якщо ви хочете поєднати сірий з оранжевим, то варто підібрати приглушений відтінок, а не цитрусовий. Замість червоного може бути темно-бордовий або пастельно-рожевий.

Коричневий

Спальня зі світло-коричневими стінами й сірим ліжком / Фото Future

Сірий і коричневий – це досить тьмяне, так би мовити, безхарактерне поєднання. Дизайнери називають ці обидва відтінки каламутними, тому їх не варто використовувати разом в одній кімнаті.