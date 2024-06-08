Варто зазначити, що мовитиметься саме про синій колір. Адже його відтінків є так багато, що серед них можна знайти ті, які складуть гарну пару недоречним кольорам. Ось три тони, які не варто поєднувати із синім.

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Апельсиновий

Куточок у вітальні із синьо-помаранчевими кріслами / Фото Кеті Кертіс

"Поєднання синього та помаранчевого досить складне й навіть може дратувати в інтерʼєрі", – каже дизайнерка Кеті Кертіс.

Насправді ці кольори доповнюють один одного, бо розташовані один напроти в колірному колі. Проте у своїй найбільш насиченій формі вони можуть створити надто контрастне і разюче поєднання. А між кольорами має бути баланс, а не напруга.

Коричневий

Коричнева вітальня з синім оксамитовим кріслом / Original BTC

Дизайнери часто називають коричневий, коли говорять про кольори, які не варто поєднувати із синім. І хоча він зараз дуже популярний, як і всі землисті тони, разом із синім створить візуально різкий конфлікт.

Крім того, поєднання синього з певними відтінками коричневого іноді може здатися нудним і похмурим.

Сірий

Сіро-синя вітальня / Фото Farrow & Ball

Хоча це два універсальні та дуже прості у використанні кольори, дизайнери радять не використовувати їх разом. Сірий колір експерти називають примхливим, бо він, як правило, холодніший. Щоб створити гарне поєднання, треба вміти обрати правильний відтінок синього, бо в оригінальному вигляді він у цій комбінації не доречний.