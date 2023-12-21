Три непопулярні кольори в дизайні, які навпаки треба використовувати

Під час ремонту чи оновлення інтер'єру виникає спокуса надалі оформлювати все в нейтральних тонах. Проте варто зробити хоча б кілька яскравих чи насичених акцентів – і кімната засяє по-новому.

Ці кольори значною мірою сприяють створенню теплих і підбадьорливих схем, а також позитивно впливають на наш настрій. Оскільки дофаміновий декор залишиться трендовим і в 2024 році – це якраз чудова можливість створити яскравий і трендовий інтер'єр.

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Темно-коричневий

За останні кілька місяців світло-коричневий колір став трендовим у дизайні інтер'єру, адже він нейтральний і може легко замінити білий або кремовий. Проте темно-коричневий тон менш популярний, бо цей тон вважають сміливішим.

Експерти стверджують, що обидва ці відтінки додають тепла й затишку в домі й будуть доречні майже у всіх стилях дизайну. Не варто недооцінювати темний відтінок коричневого.

"Ми всі бавилися з темно-зеленим і похмурим блакитним протягом останніх п'яти років, але темно-коричневий має також дуже багато переваг", – поділилися фахівці Farrow & Ball, які виробляють фарбу особливих відтінків.

Кухонні шафи темно-коричневого відтінку / Фото Farrow & Ball

Фіолетовий

Цей колір відомий тим, що допомагає створити піднесений настрій. Так, він сміливий, але якщо фіолетовий правильно поєднати з іншими тонами, то ефект буде вау.

Для великих кімнат, таких як вітальня, обирайте насичений і темний варіант, щоб створити вишукану та затишну атмосферу. А більш світлі фіолетові відтінки, такі як бузок, миттєво покращують настрій і мають чудовий вигляд у невеликих кімнатах, наприклад у ванних.

Нестандартна ванна у фіолетовому та помаранчевому тонах / Фото Kasia Fiszer

Жовтий

Використання жовтого сприймають як дуже сміливий крок у дизайні кімнат. Це так, але він покращує настрій і додає тепла простору. Крім того, вам необов'язково треба використовувати яскравий відтінок жовтого – ви можете обрати приглушений.

Якщо ви хочете, щоб жовтий був у вашому інтер'єрі, оберіть для нього невелику кімнату. Гардеробні на нижньому поверсі чи маленькі коридори – ідеальні місця для створення драматичних дизайнів.

У невеликих дозах жовтий можна використати у ванній кімнаті, як-от у цьому дизайні.

Біла ванна кімната з жовтими вкрапленнями / Фото Simon Brown