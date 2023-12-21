Эти цвета в значительной степени способствуют созданию теплых и бодрящих схем, а также оказывают положительное влияние на наше настроение. Поскольку дофаминовый декор останется трендовым и в 2024 году – это как раз прекрасная возможность создать яркий и трендовый интерьер.

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Темно-коричневый

В последние несколько месяцев светло-коричневый цвет стал трендовым в дизайне интерьера, ведь он нейтрален и может легко заменить белый или кремовый. Темно-коричневый тон менее популярен, потому что этот тон считают смелее.

Эксперты утверждают, что оба эти оттенка придают теплу и уют в доме и будут уместны почти во всех стилях дизайна. Не стоит недооценивать темный коричневый оттенок.

"Мы все играли с темно-зеленым и хмурым голубым в течение последних пяти лет, но темно-коричневый имеет также очень много преимуществ", – поделились специалисты Farrow & Ball, производящие краску особых оттенков.

Кухонные шкафы темно-коричневого оттенка / Фото Farrow & Ball

Фиолетовый

Этот цвет известен тем, что помогает создать приподнятое настроение. Да, он смел, но если фиолетовый правильно сочетать с другими тонами, то эффект будет вау.

Для больших комнат, таких как гостиная, выбирайте насыщенный и темный вариант, чтобы создать изысканную и уютную атмосферу. Более светлые фиолетовые оттенки, такие как сирень, мгновенно улучшают настроение и имеют прекрасный вид в небольших комнатах, например в ванных.

Нестандартная ванна в фиолетовом и оранжевом тонах / Фото Kasia Fiszer

Желтый

Использование желтого воспринимают как смелый шаг в дизайне комнат. Это так, но он улучшает настроение и добавляет тепло пространству. Кроме того, вам необязательно нужно использовать яркий желтый оттенок – вы можете выбрать приглушенный.

Если вы хотите, чтобы желтый был в вашем интерьере, выберите для него небольшую комнату. Гардеробные на нижнем этаже или маленькие коридоры – идеальное место для создания драматических дизайнов.

В небольших дозах желтый можно использовать в ванной комнате, например в этом дизайне.

Белая ванная комната с желтыми вкраплениями / Фото Simon Brown