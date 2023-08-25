Три несподівані відтінки, які чудово поєднуються з бежевим

Землистий нейтральний колір, як-от бежевий, досить легко поєднувати з іншими кольорами. Та якщо ви хочете створити цікавий, незвичайний дизайн, варто скористатися порадами експертів.

Бежевий вдало поєднується не лише з нейтральними кольорами, як усі звикли думати. Він є чудовим "партнером" для червоного, синього, оливкового, гірчично-жовтого тощо. Ось три нетипові комбінації, які щиро радять дизайнери.

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Бежевий і синьо-сірий

Дизайнери кажуть, що на зміну сірому приходить бежевий. Але фішка в тому, що вони чудово поєднуються між собою, якщо підібрати правильні відтінки цих кольорів. Бежевий додає тепла в прохолодну сіру кімнату, а сірий робить бежевий привабливим і елегантним.

Спробуйте поєднати бежевий із синьо-сірим, використовуючи другий у помірних кількостях Ви будете задоволені результатом.

Бежева спальня з сіро-блакитними акцентами / Фото Sims Hilditch

Бежево-помаранчевий дизайн

"Якщо ви вважаєте, що бежевий колір нудний, то подумайте ще раз. Насправді це ідеальний базовий відтінок для яскраво-помаранчевих меблів та аксесуарів", – каже фахівець Джен Еберт.

Для поєднання з помаранчевим експерт радить використовувати світлий відтінок бежевого.

Оздоблення помаранчевим і бежевим / Фото Future

Теракотовий з бежевим

"Це те ж саме, що поєднання бежевого з помаранчевим декором, але вам доведеться скоригувати тон. З теракотовим варто використовувати землистий і темний беж", – розповів Джен Еберт.

Теракотова вітальня з бежевими шторами / Фото Damien Langlois-Meurinne