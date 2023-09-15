П'ять кольорів, які ідеально поєднуються з червоним

На перший погляд може бути важко знайти кольори, які поєднуються зі сміливим червоним. Однак дизайнери мають цілий список, з якого обрали найкращі комбінації.

Червоний – це колір, який ви можете не розглядати для дизайну кімнат, оскільки він досить інтенсивний. Та насправді можна використовувати червоний як акцентний тон або правильно поєднувати з іншими кольорами для балансу. Отже, які кольори дуже вдало поєднуються з червоним, – запам'ятайте ці чудових 5 тонів.

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Білий

Червона кухня з білою акцентною стіною та світлими стільницями / Фото MMB Studio

Чорний

Чорна вітальня з акцентним червоним диваном та візерунковими шпалерами / Фото Sofa.com

Смарагдовий

Червоний диван на тлі смарагдової стіни / Фото Maestri Studio

Блідо-сірий

Червоно-біле візерункове ліжко на тлі блідо-сірої стіни / Фото James Hare

Сливовий

Ідеальне поєднання червоного та сливового в ​​маленькій спальні / Future