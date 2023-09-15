П'ять кольорів, які ідеально поєднуються з червоним
Джерело:Homes & Gardens
На перший погляд може бути важко знайти кольори, які поєднуються зі сміливим червоним. Однак дизайнери мають цілий список, з якого обрали найкращі комбінації.
Червоний – це колір, який ви можете не розглядати для дизайну кімнат, оскільки він досить інтенсивний. Та насправді можна використовувати червоний як акцентний тон або правильно поєднувати з іншими кольорами для балансу. Отже, які кольори дуже вдало поєднуються з червоним, – запам'ятайте ці чудових 5 тонів.
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