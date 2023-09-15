Красный – это цвет, который вы не можете рассматривать для дизайна комнат, поскольку он достаточно интенсивный. И действительно, можно использовать красный как акцентный тон или правильно сочетать с другими цветами для баланса. Итак, какие цвета очень удачно сочетаются с красным – запомните эти замечательных 5 тонов.
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Белый
Красная кухня с белой акцентной стеной и светлыми столешницами / Фото MMB Studio
Черный
Черная гостиная с акцентным красным диваном и узорными обоями / Фото Sofa.com
Изумрудный
Красный диван на фоне изумрудной стены / Фото Maestri Studio
Бледно-серый
Красно-белая узорная кровать на фоне бледно-серой стены / Фото James Hare
Сливовой
Идеальное сочетание красного и сливового в маленькой спальне.