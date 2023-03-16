Спеціальні комісії при органах місцевого самоврядування перевірятимуть заяви протягом 30 днів з моменту надходження. Детальніше про це розповіла Олена Шуляк.

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Що відомо про терміни отримання компенсацій

"Комісія має прийняти документи від особи, перевірити право власності. Якщо документів немає, комісія має право, згідно із законом, звертатися до інших органів влади, щоб отримати документи", – розповідає Шуляк.

Коли є документи, визначена компенсація, комісія організовує технічне обстеження. Це потрібно для того, щоб підтвердити стан будинку.

На ці процедури комісія має визначений час: 30 днів з часу надходження заяви до моменту, коли виписують сертифікат. В областях, де пошкоджень житла є найбільше, комісія матиме велике навантаження.