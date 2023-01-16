Компенсації за пошкоджене або зруйноване житло: який механізм пропонує держава

Українцям, житло яких постраждало через війну, уряд обіцяє компенсувати збитки. Механізм компенсації закладений у законопроєкті №7198, що зараз знаходиться на розгляді Верховної Ради до другого читання.

Що наразі пропонує законопроєкт, які зміни будуть внесені до другого читання та звідки братимуть кошти на компенсацію – далі.

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Що пропонує законопроєкт №7198

Згідно із проєктом закону компенсації виплачуватимуть за нерухомість, яка була пошкоджена чи зруйнована з 24 лютого 2022 року та протягом трьох років після припинення воєнного стану. Мовиться про квартири, інші житлові приміщення, будинки садибного типу, дачі, об’єкти будівництва, де були зведені опорні стіни та зовнішні конструкції.

Право на компенсацію отримають громадяни України, які є власниками, інвесторами, замовниками будівництва чи спадкоємцями нерухомості. Не отримують компенсації люди, які знаходяться в санкційних списках та з судимістю за злочини проти основ національної безпеки.

Гроші на відшкодування збитків планують брати з конфіскованих коштів країни-агресора, а також бюджетів, міжнародної допомоги. Безпосередньо процес виплат організують комісії при місцевих громадах.

Що змінилося до другого читання документа

Якщо в документі до першого читання пропонувалося фінансове відшкодування за пошкоджене житло, то до другого – лише відновлення через будівельні роботи та надання будівельних матеріалів. При цьому власники квартир отримують житловий сертифікат, як гарантію від держави профінансувати придбання квартири або іншого житлового приміщення.

Власники будинків зможуть отримати кошти на будівництво будинку або сертифікат на будинок чи квартиру. В документ до другого читання внесли поправку, збільшивши термін подання заяви на компенсацію: це можна зробити під час воєнного стану та протягом року, як він закінчиться, через Дію, ЦНАП, орган соцзахисту чи нотаріуса. До заяви потрібно додати копію права власності, фото або відео та після знищення житла.

Також важливо зазначити, що звертатиметься за компенсацією не місцева влада, а сама людина. Водночас місцева влада буде погоджувати заяву на компенсацію.

Хто має пріоритетне право на компенсації

За отриманням компенсації люди звертатимуться до визначеної Урядом юридичної особи. Відповідь та компенсація має бути протягом 10 робочих днів. Пріоритетне право на отримання компенсації за знищені об’єкти нерухомого майна матимуть учасники бойових дій, багатодітні сім’ї та особи з інвалідністю I та II груп.

Джерелами фінансування компенсації за пошкоджене та знищене майно будуть: