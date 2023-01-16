Что предлагает законопроект, какие изменения будут внесены во второе чтение и откуда будут брать средства на компенсацию – дальше.

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Предлагающий законопроект №7198

Согласно проекту закона компенсации будут выплачиваться за недвижимость, которая была повреждена или разрушена с 24 февраля 2022 года и в течение трех лет после прекращения военного положения. Речь идет о квартирах, других жилых помещениях, домах усадебного типа, даче, объектах строительства, где были возведены опорные стены и внешние конструкции.

Право на компенсацию получат граждане Украины. владельцами, инвесторами, заказчиками строительства или наследниками недвижимости. Не получают компенсации люди, которые находятся в санкционных списках и судимые за преступления против основ национальной безопасности.

Деньги на возмещение ущерба планируют брать из конфискованных средств страны-агрессора, а также бюджетов, международной помощи. Непосредственно процесс выплат организуют комиссии при местных общинах.

Что изменилось ко второму чтению документа

Если в документе до первого чтения предлагалось финансовое возмещение за поврежденное жилье, то ко второму – только восстановление через строительные работы и предоставление строительных материалов. При этом владельцы квартир получают жилищный сертификат как гарантию от государства профинансировать приобретение квартиры или другого жилого помещения.

Владельцы домов смогут получить средства для строительства дома или сертификат на дом или квартиру. В документ во второе чтение внесли поправку, увеличив срок подачи заявления на компенсацию: это можно сделать во время военного положения и в течение года, как оно закончится, через Дію, ЦНАП, орган соцзащиты или нотариуса. К заявлению следует добавить копию права собственности, фото или видео и после уничтожения жилья.

Также важно отметить, что будут обращаться за компенсацией не местные власти, а сам человек. В то же время местные власти будут согласовывать заявление на компенсацию.

Кто имеет приоритетное право на компенсации

За получением компенсации люди будут обращаться к определенному Правительством юридическому лицу. Ответ и компенсация должны быть в течение 10 рабочих дней. Приоритетное право на получение компенсации за уничтоженные объекты недвижимого имущества будут иметь участники боевых действий, многодетные семьи и лица с инвалидностью I и II групп.

Источниками финансирования компенсации за поврежденное и уничтоженное имущество будут: