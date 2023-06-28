Конопляний будинок: продають котедж у серці гір, який просто зачаровує

У самому серці гір Катскілл розташований чарівний котедж, який люблять називати Конопляний будинок. Затишне житло нещодавно з'явилося на ринку за 389 тисяч доларів.

Дім розташований у Міддлбурзі, штат Нью-Йорк. Його назва вказує на екологічно чисте утеплення з конопель, яке встановили ​​під час нещодавнього капітального ремонту. Сам будинок датується аж 1932 роком.

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Котедж у серці гір

Будиночок розташований у просто неймовірному місці на площі 1,9 акра. Його навіть можна назвати ідеальним. Він не лише розміщений у серці гір, а ще й близько до річки.

Весь котедж має площу близько 92 квадратних метрів. Хоча він розташований у гірському ліску, тут є все для життя. Житло вміщує дві спальні та одну ванну кімнату.

Такого затишного будинку годі й шукати / Фото Realtor

"Місто Міддлбург, яке надзвичайно миле та схоже на знімальний майданчик, розташоване лише за 10 хвилин вниз по дорозі. Також поруч є кілька смачних придорожніх кафе", – каже агентка з лістингу Арлена Армстронг-Петок.



Не річка, а диво природи поруч з котеджем / Фото Realtor

А для тих, хто шукає пригод поза місцевістю, є численні пішохідні стежки, водні об'єкти та печери в п'яти державних лісах цього району.

До Мангеттена від будинку їхати 2,5 години, тобто це чудове місце для втечі взимку. Неподалік від котеджу розташований гірськолижний курорт Віндхем Маунтін.