Очевидно, що ви захочете обрати той колір, який вам подобається найбільше. Але ви також можете розглянути декоративну силу найпопулярнішого кольору кухонних шаф.

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Який найпопулярніший колір для кухонних шаф

Білі шафи зараз обирають найчастіше. Якщо ваша мета – створити вау-кухню, але водночас зберегти класичний і позачасовий стиль у своєму домі, тоді білі кухонні шафи – це найкращий варіант.

Існує багато відтінків білого: від яскравих чистих до відтінків з тонкими теплими або холодними вкрапленнями. Крім того, білий є ідеальним "партнером" для інших кольорів, адже він універсальний і поєднується з усіма кольорами.

Білий – універсальний колір / Фото Pexels

Білі шафи найбільше оцінять шанувальники сучасних кухонь. Та вони також однаково доречні у традиційних, фермерських і скандинавських кухнях.

Білі шафи – це ідеальний варіант для маленьких кухонь, старовинних чи котеджних з невеликими вікнами. Адже цей колір візуально збільшує простір і додає світла.

"Схема білого кольору буде дуже корисною для невеликих кухонних приміщень, особливо в поєднанні зі світлими стільницями", – каже фахівець Том Хаулі.

Білий колір додає світла / Фото Pexels