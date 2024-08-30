Подорож у часі: чоловік перетворив свій задній двір на ковбойське містечко

68-річний британець хотів жити в атмосфері, яка нагадувала б йому минуле. Спочатку він просто облаштував свій будинок у стилі 50-х, але зрозумів, що цього замало.

В середині 90-х Біллі Гіббонс взявся будувати ціле ковбойське містечко. І хоч для цього потрібно було багато площі, він мав трохи місця на задньому дворі. З цього все й почалося.

Зверніть увагу Чоловіка змушують прибрати чудовий сад, який він виростив на даху будинку: ось фото

"Місто з вестерну"

Чоловік просто в захваті від культури Дикого Заходу та стилю 1950-х. Така "одержимість" у нього почалася ще за юнацтва. Зараз уже пенсіонером він щасливий, що втілив свою мрію "жити в минулому".

Я провів додаткові дослідження і з'ясував стиль предметів побуту та одягу 50-х, які я регулярно ношу. Одяг, багато чого з того, що у мене є, це сучасне ретро, але багато чого я беру з благодійних магазинів. Класичні автомобілі – один із них Vauxhall Velox кінця 50-х років, а ще в мене є хотрод у стилі 1950-х,

– поділився британець.

Спочатку він почав вносити стиль 50-х у свій інтер'єр. Кухня чоловіка рясніє фарбами, вінтажними меблями на тлі класичної чорно-білої підлоги. Пенсіонер має 10 старих холодильників тієї епохи, хоча для інтер'єру підійшов тільки один.

Старомодна кухня / Фото SWNS

Британець не захотів зупинятися на досягнутому. Після трьох років наполегливої праці він перетворив свій сад на "місто з вестерну". На задньому дворі є офіс шерифа, невелика в'язниця, банк, торговий пункт, перукарня, кузня і навіть стоїть гармата. Пенсіонер каже, що на це все витратив лише 500 фунтів.

Ковбойське містечко / Фото SWNS

Мій батько тримав коней і побудував дві стайні та кілька інших сараїв для сіна, а після того, як я успадкував це місце, я побудував великий гараж для своїх класичних автомобілів. Але після того, як мені спала на думку ідея побудувати ранчо, я почав зі стаєнь і переробив їх на в'язницю, а іншу – на офіс шерифа,

– розповів Біллі.

На свій будинок у стилі 1950-х років він майже нічого не витратив. Більшість речей британець мав, бо завжди любив зберігати щось з минулого.