Подорож у часі: чоловік перетворив свій задній двір на ковбойське містечко
Джерело:Daily Star
68-річний британець хотів жити в атмосфері, яка нагадувала б йому минуле. Спочатку він просто облаштував свій будинок у стилі 50-х, але зрозумів, що цього замало.
В середині 90-х Біллі Гіббонс взявся будувати ціле ковбойське містечко. І хоч для цього потрібно було багато площі, він мав трохи місця на задньому дворі. З цього все й почалося.
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"Місто з вестерну"
Чоловік просто в захваті від культури Дикого Заходу та стилю 1950-х. Така "одержимість" у нього почалася ще за юнацтва. Зараз уже пенсіонером він щасливий, що втілив свою мрію "жити в минулому".
Я провів додаткові дослідження і з'ясував стиль предметів побуту та одягу 50-х, які я регулярно ношу. Одяг, багато чого з того, що у мене є, це сучасне ретро, але багато чого я беру з благодійних магазинів. Класичні автомобілі – один із них Vauxhall Velox кінця 50-х років, а ще в мене є хотрод у стилі 1950-х,
– поділився британець.
Спочатку він почав вносити стиль 50-х у свій інтер'єр. Кухня чоловіка рясніє фарбами, вінтажними меблями на тлі класичної чорно-білої підлоги. Пенсіонер має 10 старих холодильників тієї епохи, хоча для інтер'єру підійшов тільки один.
Британець не захотів зупинятися на досягнутому. Після трьох років наполегливої праці він перетворив свій сад на "місто з вестерну". На задньому дворі є офіс шерифа, невелика в'язниця, банк, торговий пункт, перукарня, кузня і навіть стоїть гармата. Пенсіонер каже, що на це все витратив лише 500 фунтів.
Ковбойське містечко / Фото SWNS
Мій батько тримав коней і побудував дві стайні та кілька інших сараїв для сіна, а після того, як я успадкував це місце, я побудував великий гараж для своїх класичних автомобілів. Але після того, як мені спала на думку ідея побудувати ранчо, я почав зі стаєнь і переробив їх на в'язницю, а іншу – на офіс шерифа,
– розповів Біллі.
На свій будинок у стилі 1950-х років він майже нічого не витратив. Більшість речей британець мав, бо завжди любив зберігати щось з минулого.