Чоловіка, який орендує територію у графстві Девон, змушують прибрати всі насадження. Та він не може з цим змиритися.

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Посадив сад на орендованій будівлі

Чиновники з міської ради зазначили, що в орендованих будівлях допускаються певні зміни. Проте вони мають відповідати правилам планування, конструктивної безпеки, охорони здоров'я і праці. А сад на даху, що посаджений без попереднього дозволу, може, за їхніми словами, становити "потенційну небезпеку".



Чоловік виростив сад на даху / Фото SWNS

Роб виправдовується, що його творча робота навпаки врятувала будівлю. Раніше простір на даху був у жахливому стані. Там проводили час "люди з антисоціальною поведінкою".

До того ж британець вирішив зробити це не просто через власне бажання. Він дослухався до порад місцевих садівників. Чоловік разом зі своєю 3-річною племінницею посіяв довкола барвисті квіти та доглядав Дівчинка за рослинами раз на тиждень.

Те, що ми тут зробили, було продумано до дрібниць. Тепер я спустошений, бо в це вкладено серце і душу. Необхідно знайти якийсь компроміс. Сподіваємося, що здоровий глузд візьме гору,

– каже Роб.



На даху ростуть квіти та дерева / Фото SWNS

Представник місцевої ради Торбея запевнив, що чиновники мають намір розв'язати це питання "на взаємній домовленості".