Ідеї ​​кремової кухні: 5 дизайнів у цьому позачасовому нейтральному відтінку

Дизайни в кремових тонах завжди теплі та затишні, незалежно від того, чи це класичні кімнати в стилі шейкер чи сучасні, мінімалістські. Це універсальний позачасовий тон, як білий або сірий, але більш сонячний і привітний для великих чи малосвітлих кухонь.

Кремовий може бути дуже різних відтінків: від елегантних, майже білих, таких як слонова кістка чи крейда, до сіро-кремових і більш землистих, як-от льон. Усі вони гарно поєднуються з блідо-блакитним, темно-синім, рум'яно-рожевим, темно-зеленим, сірим, білим і навіть чорним.

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У кремових кухнях дуже легко додати акцентні кольори та матеріали. Для сучасних приміщень чудовими будуть теплі метали, такі як золото та латунь. У дизайні кухонь в традиційному стилі дизайнери радять використовувати дерево. Зрештою, ось 5 чудових дизайнів з порадами, які вам допоможуть.

Поєднайте кремового з білим

Якщо білий колір для вас занадто різкий, поєднайте його з кремовим, і ви створите чудовий теплий дизайн. Щоб зробити контраст, ви можете обрати темніший кремовий відтінок, як на цій кухні.

Дизайн сільської кремової кухні / Фото Little Greene

Пофарбуйте і стіни, і шафи одним кремовим

Щоб простір був цілісним, оберіть свій улюблений кремовий відтінок і використовуйте його всюди – на шафах і стінах, як на кухні нижче.

Використання того самого кремового на стелі також створить справді теплий простір. Однак для підлоги потрібно буде вибрати темніший колір, щоб створити контраст.

Кремова кухня із сірою підлогою / Фото Neptune

Поєднайте кремовий з темно-синім

Коли на кухні недостатньо природного освітлення, світлі біло-кремові стіни чи меблі просто врятують приміщення. Як акцент з темніших відтінків можна обрати глибокий темно-синій.

Кремова кухня з класичною кремовою плитою у сільському стилі / Фото Farrow & Ball

Кремові шафи ідеальні для кухонь з низькими стелями

Відчуття затишку можна створити за допомогою красивої темної паркетної підлоги та кремових кухонних шаф. На цій кухні в стилі шейкер деталі відтінку слонової кістки полегшують простір і додають тепла, чому сприяють також білі стільниці.

Світла кухня у білому, кремовому та світло-оливковому тонах / Фото Neptune

Поєднайте кремовий із зеленим

Якщо ви хочете створити чудовий контраст світлого й темного, подумайте про поєднання кремового кольору з темно-зеленим. Це одна з найкращих комбінацій, адже зелений колір останнім часом дуже популярний у дизайні кухонь.

Зелено-кремова кухня із позолоченими деталями / Фото The Expert