Кремовый может быть очень разных оттенков: от элегантных, почти белых, таких как слоновая кость или мел, до серо-кремовых и более землистых, таких как лен. Все они хорошо сочетаются с бледно-голубым, темно-синим, румяно-розовым, темно-зеленым, серым, белым и даже черным.

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В кремовых кухнях легко добавить акцентные цвета и материалы. Для современных помещений отличными будут теплые металлы, такие как золото и латунь. В дизайне кухонь в традиционном стиле дизайнеры рекомендуют использовать дерево. Наконец, вот 5 великолепных дизайнов с советами, которые помогут вам.

Соедините кремового с белым

Если белый цвет для вас слишком резкий, соедините его с кремовым, и вы создадите отличный теплый дизайн. Чтобы сделать контраст, вы можете выбрать более темный кремовый оттенок, как на этой кухне.

Дизайн сельской кремовой кухни / Фото Little Greene

Покрасьте и стены, и шкафы одним кремовым.

Чтобы пространство было цельным, выберите свой любимый кремовый оттенок и используйте его повсюду – на шкафах и стенах, как на кухне ниже.

Использование того же кремового на потолке также создаст действительно теплое пространство. Однако для пола нужно будет выбрать более темный цвет, чтобы создать контраст.

Кремовая кухня с серым полом / Фото Neptune

Соедините кремовый с темно-синим

Когда на кухне недостаточно природного освещения, светлые бело-кремовые стены или мебель просто спасут помещение. В качестве акцента из более темных оттенков можно выбрать глубокий темно-синий.

Кремовая кухня с классической кремовой плитой в деревенском стиле / Фото Farrow & Ball

Кремовые шкафы идеальны для кухонь с низкими потолками

Чувство уюта можно создать с помощью красивого темного паркетного пола и кремовых кухонных шкафов. На этой кухне в стиле шейкера детали оттенка слоновой кости облегчают пространство и добавляют тепла, чему способствуют также белые столешницы.

Светлая кухня в белом, кремовом и светло-оливковом тонах / Фото Neptune

Соедините кремовый с зеленым

Если вы хотите создать отличный контраст светлого и темного, подумайте о сочетании кремового цвета с темно-зеленым. Это одна из самых лучших комбинаций, ведь зеленый цвет в последнее время очень популярен в дизайне кухонь.

Зелено-кремовая кухня с позолоченными деталями / Фото The Expert