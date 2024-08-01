Головна його особливість – вона розташована біля моря. Також з будинку можна милуватися мальовничими локаціями, як-от Old Harry Rocks та The Needles, що на острові Вайт у Великій Британії.

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"Будка" за 90 тисяч доларів

Дерев'яна "будка" розміром всього 2,4 на 1,5 метра розташована на пляжі курортного містечка. Мовиться про Свонейдж у графстві Дорсет.

Всередині там майже нічого немає з меблів: лавка, столик, дві полиці та кілька гачків для рушників. Додаткове місце для зберігання доступне на горищі.

Дах будиночка – залізобетонний з дерев'яним каркасом, тому конструкція міцна. Неподалік є доступ до прісної води, а також громадський туалет.

Вигляд на море / Фото BNPS

"Будка" розташована в дуже чудовому місці – біля пляжу Свонейджа, який вже 23 роки поспіль нагороджують "блакитним прапорцем". Це нагорода за золотистий пісок та прозору воду. А поруч розташовані найдорожчі пляжні будиночки у Британії.

Вони мають чудовий інвестиційний потенціал – у розпал літа такі хатинки можна здаватися в оренду за 200 фунтів стерлінгів на тиждень,

– зазначає агент з продажу нерухомості.

Рієлтори сподіваються, що будиночок викличе помітний інтерес з боку покупців. Адже шанс придбати таку власність випадає на ринку нечасто.