Квартира без спальні: у Нью-Йорку пропонують в оренду крихітне житло за шалені гроші

Ринок оренди у великому місті може часто дивувати. Мало того, що крихітні помешкання коштують по-грабіжницьки дорого, деякі з них навіть не мають найнеобхіднішого, як-от ця квартира в Нью-Йорку.

У відеотурі, який став вірусним в тіктоці, агент з нерухомості Омар сказав: "Ви не повірите, як влаштована ця квартира, тому що там насправді немає спальні". І хоч у помешкання зроблено гарний ремонт, 4695 доларів на місяць (понад 190 тисяч гривень) користувачі вважають здирством.

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Спати на кухні?

Відчинивши вхідні двері, агент одразу потрапив на невелику кухню з дерев'яною підлогою та просторим вікном. Інтер'єр у кімнаті затишний і стильний, тож початок екскурсії здався досить багатообіцяльним. Проте, заглянувши на кухню, Омар обернувся, щоб показати місце, де можна поставити ліжко.

Над ванною у квартирі є невелика ніша "для повзання", куди можна добратися сходами. Там, за словами Омара, можна було б розмістити матрац. Проте підйом досить небезпечний, тому спускаючись звідти вночі, можна легко впасти.

Крихітна квартира за великі гроші в Нью-Йорку: дивіться відео

Омар розповів, що насправді це квартира-дуплекс із простором на нижньому поверсі.

Ви можете використовувати основне приміщення як вітальню, якщо цього хочете, або як офіс. Тут дуже гарно і навіть є шафа,

– зазначив чоловік.

Коли агент назвав ціну, то вона по-справжньому збентежила користувачів тіктока: "Загальна орендна плата за цю справді цікаву квартиру становить 3704 фунти (4695 доларів) на місяць".

Коментатори не стримували своїх емоцій, бо платити такі гроші за квартиру без спальні вважають безглуздям. Окрім того, планування спальні зверху – це незручне рішення.

У мене була квартира на мансарді з драбиною до спального місця. Неприємно, коли вам потрібно скористатися туалетом серед ночі. Один раз промахнувся драбиною,

– поділився один із користувачів.

Люди пишуть, що якщо вже планувати спальню, то знизу, а нішу використовувати як горище. Зрештою, і на таку пропозицію знайдеться покупець. Один із коментаторів пише: "Смішно з ціни, але це Нью-Йорк".