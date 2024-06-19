В видеотуре, который стал вирусным в тиктоке, агент по недвижимости Омар сказал: "Вы не поверите, как устроена эта квартира, потому что там на самом деле нет спальни". И хотя в квартире сделан хороший ремонт, 4695 долларов в месяц (более 190 тысяч гривен) пользователи считают вымогательством.

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Спать на кухне?

Открыв входную дверь, агент сразу попал на небольшую кухню с деревянным полом и просторным окном. Интерьер в комнате уютный и стильный, поэтому начало экскурсии показалось достаточно многообещающим. Однако, заглянув на кухню, Омар обернулся, чтобы показать место, где можно поставить кровать.

Над ванной в квартире есть небольшая ниша "для ползания", куда можно добраться по лестнице. Там, по словам Омара, можно было бы разместить матрас. Однако подъем достаточно опасный, поэтому спускаясь оттуда ночью, можно легко упасть.

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Омар рассказал, что на самом деле это квартира-дуплекс с пространством на нижнем этаже.

Вы можете использовать основное помещение как гостиную, если этого хотите, или как офис. Здесь очень хорошо и даже есть шкаф,

– отметил мужчина.

Когда агент назвал цену, то она по-настоящему смутила пользователей тиктока: "Общая арендная плата за эту действительно интересную квартиру составляет 3704 фунта (4695 долларов) в месяц".

Комментаторы не сдерживали своих эмоций, потому что платить такие деньги за квартиру без спальни считают бессмысленным. Кроме того, планирование спальни сверху – это неудобное решение.

У меня была квартира на мансарде с лестницей к спальному месту. Неприятно, когда вам нужно воспользоваться туалетом среди ночи. Один раз промахнулся лестницей,

– поделился один из пользователей.

Люди пишут, что если уж планировать спальню, то снизу, а нишу использовать как чердак. В конце концов, и на такое предложение найдется покупатель. Один из комментаторов пишет: "Смешно с цены, но это Нью-Йорк".