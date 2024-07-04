Площа – 14 квадратів: скільки коштує одна з найменших квартир у Києві

В Києві площа найменших квартир на ринку становить 12 – 16 квадратів. Та навіть таке крихітне житло продають як мінімум за 40 тисяч доларів. Дізнайтеся, скільки коштує ця квартира площею 14 квадратів на Троєщині.

Автор оголошення на OLX пише, що квартира розташована в житловому будинку з торговельними приміщеннями. Проте за документами вона не житлова, передає Нерухомість 24.

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Який вигляд має крихітна квартира

Всередині є одна кімната з ліжком, шафою, столом і холодильником. В опису зазначено, що є також пральна машина. Також окремо є душ і туалет, що розташований на нижньому поверсі. Очевидно, він є загальним.

Тип квартира з мансардою, висота стелі – 4 метри. 1 поверх – кухня, туалет, душова. Мансарда кімната – для роботи і відпочинку. Ремонт, меблі присутні",

– зазначено в оголошенні.

Квартира має досить гарний та охайний вигляд. Очевидно, ремонт робили не так давно. До того ж помешкання розташоване в будинку, що належить до житлового фонду 2011 – 2020-х років.

Маленька квартира площею 14 квадратних метрів / Фото OLX

Також в описі вказано, що наявне електро- та водопостачання. Про опалення інформації немає. Вартість помешкання – 19 тисяч доларів, тобто близько 800 тисяч гривень.