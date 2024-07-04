Автор объявления на OLX пишет, что квартира расположена в жилом доме с торговыми помещениями. Однако по документам она не жилая, передает Недвижимость 24.

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Как выглядит крошечная квартира

Внутри есть одна комната с кроватью, шкафом, столом и холодильником. В описании указано, что есть также стиральная машина. Также отдельно есть душ и туалет, что расположен на нижнем этаже. Очевидно, он является общим.

Тип квартира с мансардой, высота потолка – 4 метра., 1 этаж – кухня, туалет _COPY2 душевая. Мансарда комната – для работы и отдыха. Ремонт, мебель присутствует",

– указано в объявлении.

Квартира имеет достаточно хороший и опрятный вид. Очевидно, ремонт делали не так давно. К тому же помещение расположено в доме, принадлежащего к жилому фонду 2011 – 2020-х годов.

Маленькая квартира площадью 14 квадратных метров / Фото OLX

Также в описании указано, что имеется электро- и водоснабжение. Об отоплении информации нет. Стоимость квартиры – 19 тысяч долларов, то есть около 800 тысяч гривен.