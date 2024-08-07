Доводиться повзати: жінка показала свою крихітну спальню в будинку на колесах

У тіктоці Бреша розповідає про своє життя в крихітному будиночку на колесах. А ще показує, як вона самостійно оновлює своє житло. Її дім справді дуже затишний, але спальня злякала більшість користувачів.

Бреша переїхала в будиночок на колесах, щоб економити на проживанні. Зовні це дуже миле житло світлого кольору з плоским дахом. Воно має площу 37 квадратів, але, на жаль, на спальню припадає буквально кілька квадратів.

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Стеля в спальні така низька, що треба повзати

На одному з відео видно, як Бреша застеляє своє ліжко. Вона навіть не може розігнутися, щоб стати в повний ріст. Часто жінці доводиться повзати, адже спина від постійних нахилів дуже втомлюється.

Як Бреша змінює постіль і застеляє ліжко: відео

Авторка відео зізнається, що заздалегідь знала про цей розуміла, що проводити час у спальні інколи буде важко. Та вона каже, рідко переймається цим.

Особисто мене це не турбує. Шкодую, що моя спальня там лише тоді, коли потрібно застелити ліжко чи коли роблю ремонт. Доводиться довше згинатися,

– каже Бреша.

Спальня ледь не впирається в стелю з однієї причини – її зробили на другому рівні, який спеціально відокремили. Тобто це як другий поверх дворівневого ліжка. Усі інші кімнати в автофургоні повнорозмірні.



Спальня на другому рівні однієї кімнати / Скриншот відео

Більшість користувачів пишуть, що жити в такій спальні – погана ідея. "У мене болить спина, коли я дивлюся на це", "Занадто замкнута. У мене буквально стався б напад паніки", – відреагували коментатори.

Та були й ті, хто підтримали Брешу й написали, що будиночок дуже милий. Він у теплих тонах і облаштований за принципом мінімалізму, тому не може не подобатися.