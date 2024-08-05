Ембер збудувала сімейний будинок на земельній ділянці своїх друзів в англійському містечку Тотнес. Це місце їй дуже сподобалось через можливість жити "поза мережею".

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Яке житло збудувала жінка з брухту та використаних матеріалів

Британка дуже працьовита й винахідлива. Вона сама вирощує їжу, а також започаткувала власний бізнес. Жінка виготовляє багаторазові гігієнічні рушники на швейній машині, що працює від сонця.

Та на цьому Ембер не зупинилася – вона збудувала житло для своєї сім'ї майже повністю з брухту та вторинної сировини. Всередині можна побачити затишну кухню та санвузол, а також окрему дитячу кімнату на горищі.

Наші друзі купили цю землю з наміром створити своєрідну спільноту, об'єднану не грошима, а часом, проведеним разом, дружбою та взаєморозумінням. Я просто закохалася в це місце, в його прекрасний дух і атмосферу,

– поділилася британка.



Будинок, який британка збудувала власноруч / Фото SWNS

Ембер, її партнер та двоє дітей не єдині, хто живе на цій території. Ділянка поступово перетворилася на невеличке поселення з 16 осіб.

Завжди мріяла жити поза мережею — це дивовижно. Оскільки виросла у 90-х роках в будинку, оточеному великими болотами, то постійно лазила деревами й не бачила батьків від сніданку до полудня. Однак зараз жити поза суспільством дуже важко, тож наша спільнота гуртується й допомагає одне одному,

– каже жінка.

Діти Ембер відвідують загальноосвітню школу, а у вільний час навідують свого батька.