Загалом сірий поєднується з багатьма відтінками, але дизайнери вирішили підібрати три варіанти, які доповнять його на кухні якнайкраще. І це не білий чи чорний, а значно цікавіші чи навіть несподівані тони.

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Гірчично-жовтий

Сірі кухонні шафи на тлі гірчично-жовтих стін / Фото deVOL Kitchens

Якщо підбирати яскравий колір, який буде чудово поєднуватися із сірим, то це однозначно жовтий. А точніше його гірчичний відтінок, який створить цікавий контраст у серці вашого дому. Це досить сміливий вибір, на який наважиться не кожен, проте йому є місце у світі дизайну.

Блідо-рожевий

Темно-сіра кухня з рожевими стінами / Фото Neptune

Дизайнери кажуть, що блідо-рожевий відтінок є "шикарним компаньйоном сірого". Він вносить на кухню відчуття романтики та сучасності, створюючи баланс між теплом і прохолодою. Окрім того, для візуального інтересу можна підібрати візерункову плитку для задньої панелі.

Бежевий

Стіни теплого бежевого відтінку на кухні зі світло-сірими шафами / Фото deVOL Kitchens

Багато хто думає, що бежевий і сірий не поєднуються, бо перший є теплим кольором, а другий – холодним. Та насправді це не так, тому що бежеві стіни додають м'якого контрасту й глибини на кухні зі світло-сірими меблями, водночас не перевантажуючи простір. Та й загалом усі теплі нейтральні кольори є ідеальним варіантом для дизайну кухонь у традиційному стилі.