Кухня Камерон Діаз – найрозкішніша: яка проста деталь в інтер'єрі приголомшила дизайнерів
Джерело:Homes & Gardens
Ще раніше дизайнери назвали кухню Камерон Діаз – трендом 2024 року. На цьому компліменти на закінчилися, адже тепер експерти визнали її найрозкішнішою з усіх, які бачили останнім часом.
Дизайнери кажуть, що на кухні відомої акторки є одна дуже проста, але водночас стильна й розкішна деталь. Мовиться про задню панель з мармурових плит.
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Чорно-біла мармурова панель – ідеальний акцент
Зірки часто обирають мармур як матеріал для задньої панелі, і легко зрозуміти чому, – він ну дуже розкішний. Проте дизайнери кажуть, що Камерон Діаз обрала особливу плитку.
Розкішний чорно-білий мармур з прожилками робить інтер'єр кухні не просто класичним, а елегантним і піднесеним. А в поєднанні з натуральними деревними тонами та золотими акцентами – це прекрасний дизайн, який варто повторювати.
Задня панель Камерон Діаз є яскравою особливістю. Це приклад нової популярної тенденції – використання великих, нерозбитих шматків каменю в дизайні кухні,
– каже дизайнерка з Нью-Йорка Ніна Ліхтенштейн.
Використання мармуру на кухні – це простий спосіб внести характер і шарм у свій простір. Темні, драматичні прожилки на білому тлі, як у Камерон Діаз, доводять це, надаючи кожному сантиметрові задньої панелі виразного вигляду.
Камерон Діаз на кухні: дивіться відео
Мармур з його природними прожилками та унікальними візерунками випромінює розкіш і витонченість, миттєво підносячи будь-який кухонний простір. Його незмінний шарм гарантує, що він залишається затребуваним вибором,
– каже Мішель Бароне, дизайнерка з Коннектикуту Madison Hudson Design.
Експерти кажуть, що це матеріал, який завжди буде в тренді. Він підходить як для сучасних, так і традиційних дизайнів, а ще – стійкий до подряпин і плям.