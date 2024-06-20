Кухня Камерон Діаз – найрозкішніша: яка проста деталь в інтер'єрі приголомшила дизайнерів

Ще раніше дизайнери назвали кухню Камерон Діаз – трендом 2024 року. На цьому компліменти на закінчилися, адже тепер експерти визнали її найрозкішнішою з усіх, які бачили останнім часом.

Дизайнери кажуть, що на кухні відомої акторки є одна дуже проста, але водночас стильна й розкішна деталь. Мовиться про задню панель з мармурових плит.

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Чорно-біла мармурова панель – ідеальний акцент

Зірки часто обирають мармур як матеріал для задньої панелі, і легко зрозуміти чому, – він ну дуже розкішний. Проте дизайнери кажуть, що Камерон Діаз обрала особливу плитку.

Розкішний чорно-білий мармур з прожилками робить інтер'єр кухні не просто класичним, а елегантним і піднесеним. А в поєднанні з натуральними деревними тонами та золотими акцентами – це прекрасний дизайн, який варто повторювати.

Задня панель Камерон Діаз є яскравою особливістю. Це приклад нової популярної тенденції – використання великих, нерозбитих шматків каменю в дизайні кухні,

– каже дизайнерка з Нью-Йорка Ніна Ліхтенштейн.

Використання мармуру на кухні – це простий спосіб внести характер і шарм у свій простір. Темні, драматичні прожилки на білому тлі, як у Камерон Діаз, доводять це, надаючи кожному сантиметрові задньої панелі виразного вигляду.

Камерон Діаз на кухні: дивіться відео

Мармур з його природними прожилками та унікальними візерунками випромінює розкіш і витонченість, миттєво підносячи будь-який кухонний простір. Його незмінний шарм гарантує, що він залишається затребуваним вибором,

– каже Мішель Бароне, дизайнерка з Коннектикуту Madison Hudson Design.

Експерти кажуть, що це матеріал, який завжди буде в тренді. Він підходить як для сучасних, так і традиційних дизайнів, а ще – стійкий до подряпин і плям.