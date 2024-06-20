Дизайнеры говорят, что на кухне известной актрисы есть одна очень простая, но одновременно стильная и роскошная деталь. Речь идет о задней панели из мраморных плит.

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Черно-белая мраморная панель – идеальный акцент

Звезды часто выбирают мрамор в качестве материала для задней панели, и легко понять почему, – он ну очень роскошный. Однако дизайнеры говорят, что Камерон Диаз выбрала особую плитку.

Роскошный черно-белый мрамор с прожилками делает интерьер кухни не просто классическим, а элегантным и возвышенным. А в сочетании с натуральными древесными тонами и золотыми акцентами – это прекрасный дизайн, который стоит повторять.

Задняя панель Камерон Диаз является яркой особенностью. Это пример новой популярной тенденции – использования больших, неразбитых кусков камня в дизайне кухни,

– говорит дизайнер из Нью-Йорка Нина Лихтенштейн.

Использование мрамора на кухне – это простой способ внести характер и шарм в свое пространство. Темные, драматические прожилки на белом фоне, как у Камерон Диаз, доказывают это, придавая каждому сантиметру задней панели выразительного вида.

Камерон Диаз на кухне: смотрите видео

Мрамор с его естественными прожилками и уникальными узорами излучает роскошь и изящество, мгновенно возвышая любое кухонное пространство. Его неизменный шарм гарантирует, что он остается востребованным выбором,

– говорит Мишель Бароне, дизайнер из Коннектикута Madison Hudson Design.

Эксперты говорят, что это материал, который всегда будет в тренде. Он подходит как для современных, так и традиционных дизайнов, а еще – устойчив к царапинам и пятнам.