Якщо не змінювати кухонні предмети тоді, коли радять спеціалісти, то це може негативно вплинути на здоров'я. Як часто це потрібно робити – читайте далі.

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Губки

Вони утримують воду, а тому є середовищем для розмноження цвілі та бактерій. Губкою можна користуватися 2 – 3 тижні. Проте це за умови, якщо ви будете її ретельно очищати з милом після кожного використання.

Рушник

Багато людей використовують кухонні рушники як надійну альтернативу одноразовим паперовим рушникам. Але кухонні рушники містять мікроби, тому їх слід часто прати. Це треба робити через день.

Коли на рушнику будуть плями, які не відпиратимуться, настав час його викинути.

Харчові контейнери

Пластикові контейнери потрібно змінювати кожні три роки. Дотримання цього практичного правила допоможе захиститися від будь-якого хімічного руйнування пластику.

Якщо ви купляєте скляні контейнери, то нові потрібно купувати кожні 10 – 15 років..

Обробні дошки

Експерти кажуть, що їх слід міняти раз на рік. Незалежно від того, пластикова це чи дерев’яна дошка. Вона – не вічна.

Гострі ножі постійно залишають мікропорізи, в яких розвиваються бактерії. Обов'язково зберігайте обробні дошки в чистому місці, дезінфікуючи їх після кожного використання водою з милом.

Водяні фільтри в холодильнику

Спочатку ознайомтеся з рекомендаціями виробника щодо того, коли слід міняти фільтр у холодильнику. Як правило, це потрібно робити кожні 6 місяців.

Щоб замінити фільтр, перекрийте подачу води. Злийте воду, що залишилась, з трубопроводу та фільтра. Витягніть старий фільтр, а потім установіть новий.