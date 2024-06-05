Ці кухонні стільниці назвали найбільшим трендом 2024 року: вони справді розкішні
Джерело:Homes & Gardens
Дизайнери гарантують, що ці стільниці додадуть розкоші та позачасової привабливості на кухні. Це саме той тренд, який асоцієються з класикою, а не з мінливою модою.
Мовиться про стільниці-водоспад, які дизайнери назвали найбільшим трендом 2024 року. Розповідаємо, що це вид та який матеріал слід брати до уваги.
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Що треба знати про стільницю-водоспад
Водоспадні стільниці – це спосіб створити не тільки практичний, а насамперед естетичний дизайн кухні.
Кухонна стільниця у формі водоспаду – це та, що обгортає верхню та бічну частини острова або ж два боки до кінця шафи,
– пояснила креативна директорка англійської студії дизайну Елізабет Шервін.
Це плавна стільниця, що надає більш завершеного вигляду кухонному острову. Раніше робили покриття тільки верхньої частини робочої зони.
Стільниця у формі водоспаду створює плавний потік від поверхні до підлоги. Цей дизайн створює враження, що стільниця каскадом спадає вниз, що схоже на водоспад,
— додає директорка дизайнерської компанії у Кінгстоні Олі Вебб.
Якщо ви хотіли б придбати стільницю-водоспад, то потрібно добре подумати над матеріалом. Дизайнери радять гранітові, мармурові, вапнякові та кварцові – вони розкішні, довговічні та привабливі. Важливо враховувати товщину матеріалу: товщі плити – це про сміливість, а тонші – про стриманість.