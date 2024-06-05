Говорится о столешницах-водопад, которые дизайнеры назвали самым большим трендом 2024 года. Рассказываем, что это вид и какой материал следует принимать во внимание.

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Что надо знать о столешнице-водопаде

Кухонный остров со столешницей-водопадом / Фото Original BTC

Водопадные столешницы – это способ создать не только практический, а прежде всего эстетический дизайн кухни.

Кухонная столешница в форме водопада – это та, что обертывает верхнюю и боковую части острова или две стороны до конца шкафа,

– объяснила креативный директор английской студии дизайна Элизабет Шервин.

Это плавная столешница, что придает более завершенный вид кухонному острову. Раньше делали покрытие только верхней части рабочей зоны.

Столешница в форме водопада создает плавный поток от поверхности к полу. Этот дизайн создает впечатление, что столешница каскадом спадает вниз, что похоже на водопад,

– добавляет директор дизайнерской компании в Кингстоне Оли Вебб.

Если вы хотели бы приобрести столешницу-водопад, то нужно хорошо подумать над материалом. Дизайнеры советуют гранитные, мраморные, известняковые и кварцевые – они роскошные, долговечны и привлекательны. Важно учитывать толщину материала: толстые плиты – это о смелости, а тонкие – о сдержанности.