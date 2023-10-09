Які кухонні стільниці потребують найменше доляду: ось що варто обирати

Під час вибору стільниці обов'язково слід враховувати матеріал, з якого вона зроблена. Дизайнери радять звертати увагу на той, що потребує найменшне догляду.

Стільниці – це не лише гарна акцентна деталь в дизайні інтер'єру, а наша робоча поверхня, яку часто треба прибирати. Тож найкраще обирати матеріал, який потребує найменше догляду та легко очищується. Дизайнери кажуть, що є три типи кухонних стільниць, з якими ви не будете мати клопоту.

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Кварцові

"Кварцові стільниці є найкращим вибором, якщо розглядати варіанти, які не потребують особливого обслуговування. Їхня непориста структура свідчить про те, що вони протистоять плямам набагато краще, ніж граніт, мармур і бетон. Їх достатньо просто протерти м'яким мильним розчином і водою, і вони збережуть свій блиск", – каже нью-йоркський дизайнер інтер'єру Артем Кроповінський.

Хоча жоден матеріал не є повністю захищеним від подряпин, кварц досить міцний і протистоїть подряпинам краще, ніж більшість інших матеріалів. Також він дуже добре реагує на високу температуру, а отже не деформується.

Дектонові

Дектон – камінь, виготовлений із понад 20 природних мінералів, дуже міцний і надзвичайно стійкий до води та плям.

"Шикарною альтернативою кварцу є матеріал Dekton. Він створений зі складної суміші сировини, яка міститься у склі, порцеляні та кварці. Дектон компактний, стійкий до УФ-променів, подряпин і екстремальних температур. А найголовніше – потребує мінімального догляду", – каже Артем Кроповінський.

Для очищення достатньо буде води та кілька крапель мила, як у випадку з кварцом.

Гранітові

Якщо хочете стільницю з натурального каменю, то подумайте про граніт. Він потребує ретельнішого догляду, ніж кварц і дектон, але не такий "примхливий", як мармур, наприклад.

"Гранітні стільниці термостійкі та витримують щоденне зношування. Граніт – один із найтвердіших каменів, стійкий як до сколів, так і до плям", – зазначають фахівці.



Гранітова стільниця на кухні / Фото Polly Eltes