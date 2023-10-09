Столешницы – это не только красивая акцентная деталь в дизайне интерьера, но и наша рабочая поверхность, которую часто нужно убирать. Поэтому лучше выбирать материал, который требует наименьшего ухода и легко очищается. Дизайнеры говорят, что есть три типа кухонных столешниц, с которыми вы не будете иметь хлопот.

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Кварцевые

"Кварцевые столешницы являются лучшим выбором, если рассматривать варианты, не требующие особого обслуживания. Их непористая структура свидетельствует о том, что они противостоят пятнам гораздо лучше, чем гранит, мрамор и бетон. Их достаточно просто протереть мягким мыльным раствором и водой, и они сохранят свой блеск", – говорит нью-йоркский дизайнер интерьера Артем Кроповинский.

Хотя ни один материал не полностью защищен от царапин, кварц достаточно прочен и противостоит царапинам лучше, чем большинство других материалов. Также он очень хорошо реагирует на высокую температуру, а значит, не деформируется.

Дектоновые

Дектон – камень, изготовленный из более чем 20 природных минералов, очень прочный и чрезвычайно устойчивый к воде и пятнам.

"Шикарной альтернативой кварцу является материал Dekton. Он создан из сложной смеси сырья, содержащейся в стекле, фарфоре и кварце. Дектон компактен, устойчив к УФ-лучам, царапинам и экстремальным температурам. А самое главное – требует минимального ухода", – говорит Артем Кропов.

Для очистки достаточно воды и несколько капель мыла, как в случае с кварцем.

Гранитовые

Если хотите столешницу из натурального камня, то подумайте о граните. Он нуждается в более тщательном уходе, чем кварц и дектон, но не такой "капризный", как мрамор, например.

"Гранитные столешницы термостойкие и выдерживают ежедневный износ. Гранит – один из самых твердых камней, устойчив как к сколам, так и к пятнам", – отмечают специалисты.



Гранитовая столешница на кухне / Фото Polly Eltes