Кухонний робочий трикутник: що це та чому він важливий

Кухонний робочий трикутник – це форма, яка утворюється, коли ви з'єднуєте три основні робочі зони кухні. Якщо ви хочете готувати зручно та ефективно, подбайте про трикутник під час ремонту.

Три зони – це холодильник, плита й раковина, де люди виконують найбільше роботи. Незалежно від того, розігріваєте ви заморожену піцу чи готуєте бенкет на день народження, ви не захочете витрачати час на біганину між готуванням, прибиранням та миттям посуду.

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Що потрібно знати про кухонний робочий трикутник

Ця формація набула популярності в 1940-х роках. Тоді кухні, як правило, були маленькими, а техніка – великою. Люди намагалися скоротити відстань між раковиною, холодильником і плитою.

Рекомендовано, щоб кожен катет трикутника мав довжину не менше ніж 122 сантиметрів, але не більш ніж 274 сантиметри.

Шафи не повинні перетинати жодну зі сторін трикутника більше, ніж на 30 сантиметрів, і через трикутник не повинен проходити основні побутові прилади,

– пояснює експерт.



Схема трикутника / Фото Wikimedia Commons

Крім розміщення основних робочих станцій, також важливо враховувати розташування інших елементів, щоб забезпечити прохід. Подумайте про місце для столу та стільців.

Ось кілька прикладів кухонного робочого трикутника, які доводять, що, незалежно від розміру вашої кухні, цей дизайн приречений на успіх.

Кухні з робочим трикутником / Фото Dona Rosene Interiors, Kitchen & Bath, Houzz.com