Житло зі сторічною історією: на Львівщині розпродають відреставровані будинки
Джерело:фейсбук Ганна Гаврилів
Засновниця фонду "Спадщина.UA" Ганна Гаврилів продовжує ревіталізовувати будинки на Львівщині. Один із таких у селищі міського типу Поморяни Золочівського району придбало молоде подружжя з Києва.
Анонсована на початку жовтня темно-зелена хатка стала не першим об'єктом, виставленим на продаж. Раніше жінка реалізувала проєкт у селі Волове.
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Що відомо про будинок
Як розповіла ініціаторка ремонту, у столітній хаті залишили рідну підлогу та стелі. Що особливо актуально сьогодні – тут є два повністю справні опалювальні засоби – глиняна піч і керамічний п‘єц.
У будинку є глиняна піч і керамічний п'єц / Фото фейсбук Ганна Гаврилів
На подвір'ї збереглися додаткові господарські споруди. Крім того, на ділянці висаджені дерева, тому територія нагадує справжній музей просто неба.
Відреставрований будинок / Фото фейсбук Ганна Гаврилів
Майбутні господарі забрали її навіть без попереднього огляду на стадії анонсу і трьох фото – вікна, плитки і фрагменту кімнати,
– розповідає Гаврилів.
Вона додає, що анонсований наприкінці жовтня пакет пропозицій зменшився, адже потенційні покупці зарезервували ще не анонсовані проєкти.
Роботи по них от-от завершаться, і ми радо поділимося з вами світлинами результатів. Тому запрошуємо не лякатися об’єктів "до". Довіряйте нам – вони всі на завершенні прекрасні! Плюс, майбутній господар бере активну участь у технічних та естетичних рішеннях – ми ревіталізовуємо хатку разом,
– зазначає жінка.
Відреставрований будинок / Фото фейсбук Ганна Гаврилів
За її словами, зараз у Поморянах проводять ремонт у кількох хатах. Також у каталозі є цікава ділянка під забудову біля річки.
Інтер'єр відреставрованого будинку / Фото фейсбук Ганна Гаврилів