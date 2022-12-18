Житло зі сторічною історією: на Львівщині розпродають відреставровані будинки

Засновниця фонду "Спадщина.UA" Ганна Гаврилів продовжує ревіталізовувати будинки на Львівщині. Один із таких у селищі міського типу Поморяни Золочівського району придбало молоде подружжя з Києва.

Анонсована на початку жовтня темно-зелена хатка стала не першим об'єктом, виставленим на продаж. Раніше жінка реалізувала проєкт у селі Волове.

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Що відомо про будинок

Як розповіла ініціаторка ремонту, у столітній хаті залишили рідну підлогу та стелі. Що особливо актуально сьогодні – тут є два повністю справні опалювальні засоби – глиняна піч і керамічний п‘єц.

У будинку є глиняна піч і керамічний п'єц / Фото фейсбук Ганна Гаврилів

У будинку є глиняна піч і керамічний п'єц / Фото фейсбук Ганна Гаврилів

На подвір'ї збереглися додаткові господарські споруди. Крім того, на ділянці висаджені дерева, тому територія нагадує справжній музей просто неба.



Відреставрований будинок / Фото фейсбук Ганна Гаврилів

Майбутні господарі забрали її навіть без попереднього огляду на стадії анонсу і трьох фото – вікна, плитки і фрагменту кімнати,

– розповідає Гаврилів.

Вона додає, що анонсований наприкінці жовтня пакет пропозицій зменшився, адже потенційні покупці зарезервували ще не анонсовані проєкти.

Роботи по них от-от завершаться, і ми радо поділимося з вами світлинами результатів. Тому запрошуємо не лякатися об’єктів "до". Довіряйте нам – вони всі на завершенні прекрасні! Плюс, майбутній господар бере активну участь у технічних та естетичних рішеннях – ми ревіталізовуємо хатку разом,

– зазначає жінка.



Відреставрований будинок / Фото фейсбук Ганна Гаврилів

За її словами, зараз у Поморянах проводять ремонт у кількох хатах. Також у каталозі є цікава ділянка під забудову біля річки.



Інтер'єр відреставрованого будинку / Фото фейсбук Ганна Гаврилів