На яку знижку розраховувати, купуючи житло у Києві: відповідь рієлторів

У вересні кияни та гості столиці активно цікавилися київським житлом. Найбільший попит припав на квартири низького та середнього цінового сегмента. При цьому значна частина продавців готова торгуватися.

Про це повідомляють аналітики агенства нерухомості "Благовіст". За їхніми даними, частина укладених у вересні угод припала на інвесторів, що є хорошою ознакою для українського ринку.

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Хто формує попит на столичне житло

У вересні обсяг інвестицій в нерухомість Києва склав 14 мільйонів доларів. Наразі попит формують, як внутрішньо переміщені особи, які переїжджають до столиці разом із бізнесом, так і кияни, які мають у Києві центри життєвих інтересів.

Водночас ціни на вторинне житло поки що залишаються стабільними.

Знижки можуть складати від 10 до 30% і залежать від характеристик об'єкта та готовності власників йти на поступки. Найбільший торг можна спостерігати на квартири в об'єктах ранної забудови,

– оцінює стан ринку Генеральний директор АН "Благовіст" Олена Бібєрова.

Вона додає, що частка інвесторів, які купують нерухомість для подальшої здачі в оренду, скала 10% від загальної кількості покупців.

Найдешевші і найдорожчі угоди у вересні

Найдешевшим обєктом, проданим минулого місяця стала двокімнатна квартира на Софіївській Борщагівці площею 54 квадратних метри – за неї сплатили 25 тисяч доларів.

Загалом сегмент бюджетного житла в Києві вартість до 50 тисяч доларів склав 28% від загальної кількості операцій. У сегменті від 50 до 100 тисяч доларів укладено 43% угод з купівлі-продажу квартир в Києві. Цінова категорія від 100 до 250 тисяч доларів складає 20% операцій.

Найдорожчим обєктом нерухомості, який продано в Києві в вересні 2022 року, стала окрема 600-метрова будівля на вулиці Межигірській. Її придбали за 1,2 мільйона доларів.

Бібєрова наголосила, що зараз сегментом преміального житла – від 250 тисяч доларів цікавиться лише 9% потенційних клієнтів.