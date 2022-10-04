Про це повідомляють аналітики агенства нерухомості "Благовіст". За їхніми даними, частина укладених у вересні угод припала на інвесторів, що є хорошою ознакою для українського ринку.

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Хто формує попит на столичне житло

У вересні обсяг інвестицій в нерухомість Києва склав 14 мільйонів доларів. Наразі попит формують, як внутрішньо переміщені особи, які переїжджають до столиці разом із бізнесом, так і кияни, які мають у Києві центри життєвих інтересів.

Водночас ціни на вторинне житло поки що залишаються стабільними.

Знижки можуть складати від 10 до 30% і залежать від характеристик об'єкта та готовності власників йти на поступки. Найбільший торг можна спостерігати на квартири в об'єктах ранної забудови,

– оцінює стан ринку Генеральний директор АН "Благовіст" Олена Бібєрова.

Вона додає, що частка інвесторів, які купують нерухомість для подальшої здачі в оренду, скала 10% від загальної кількості покупців.

Найдешевші і найдорожчі угоди у вересні

Найдешевшим обєктом, проданим минулого місяця стала двокімнатна квартира на Софіївській Борщагівці площею 54 квадратних метри – за неї сплатили 25 тисяч доларів.

Загалом сегмент бюджетного житла в Києві вартість до 50 тисяч доларів склав 28% від загальної кількості операцій. У сегменті від 50 до 100 тисяч доларів укладено 43% угод з купівлі-продажу квартир в Києві. Цінова категорія від 100 до 250 тисяч доларів складає 20% операцій.

Найдорожчим обєктом нерухомості, який продано в Києві в вересні 2022 року, стала окрема 600-метрова будівля на вулиці Межигірській. Її придбали за 1,2 мільйона доларів.

Бібєрова наголосила, що зараз сегментом преміального житла – від 250 тисяч доларів цікавиться лише 9% потенційних клієнтів.