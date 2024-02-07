Скільки коштує придбати квартиру на Львівщині: аналіз ринку в січні

7 лютого 2024, 11:49
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За минулий місяць вартість квадратного метра на Львівщині зросла на первинному ринку. Що стосується цін на вторинці, то, наприклад, вартість однокімнатної квартири трішки знизилася.

Протягом січня на первинному ринку у Львівській області працювали 92% відділів продажу новобудов. А на вторинному ринку зафіксували зростання показника пропозиції на 15%. Про це йдеться у звіті аналітиків українського маркетплейса DIM.RIA, повідомляє 24 Канал.

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Які ціни на первинці та вторинці у Львівській області

Середня вартість квадратного метра в новобудовах Львівщини становить 40 526 гривень (враховуючи всі типи квартир за кількістю кімнат). Протягом січня ціна зросла несуттєво – на 2,3%.

Придбати однокімнатну квартиру на вторинному ринку коштує приблизно 66 400 доларів. За січень вартість знизилася на 0,37%, тобто фактично не змінилася. Ціни на квартири з кількома кімнатами трішки підвищилися:

  • двокімнатна – 91 165 доларів (+2,25%);
  • трикімнатна – 112 638 доларів (+0,64%);
  • чотирикімнатна – 168 248 (+1,59%).

Вартість житла на обох ринках на Львівщині / Дані DIM.RIA

У яких областях найвищі ціни на житло в новобудовах

Перше місце серед областей посідає Закарпатська, де квадрат в новобудовах коштує 43 764 гривні. На другому місці – Дніпропетровська із середньою вартістю 40 739 гривень за квадратний метр. А третє місце займає Львівщина, де ціна за квадрат приблизно така сама – 40 526 гривень.

За січень на первинному ринку найбільше зросли ціни в Кіровоградській та Одеській областях – від +5 до +5,3%. 

Автор: Марта Левицька