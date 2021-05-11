Купівля квартири у новобудові: важливі критерії, які потрібно врахувати

Кожна людина мріє мати своє житло. Рішення про купівлю квартири є першим кроком до її здійснення.

Потенційного покупця чекає тривалий процес пошуку свого "гніздечка". Під час вибору квартири у новобудові потрібно врахувати ключові нюанси та критерії. Які саме – розповіли у Корпорації Нерухомості РІЕЛ.

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Ціна

Цей критерій є основним для 80% покупців. Зазвичай він визначається рівнем доходу. Вартість квадратного метра житла залежить від багатьох моментів:

авторитета забудовника;

розташування будинку;

класу та типу ЖК;

площі житла;

типу оздоблення (чорновий, передчистовий, "під ключ").

Інфраструктура

Місцерозташування житлового комплексу також є важливим чинником при виборі житла. Покупець має обрати для себе район, з якого зручно діставатися до роботи, де є дитячий садок, школи, лікарні та гарна транспортна розв'язка. Також бажано з'ясувати, які роботи з благоустрою плануються поблизу ЖК.

ЖК "Компаньйон" від Корпорації Нерухомості РІЕЛ / Фото riel

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Поверх

Ухваливши рішення про придбання квартири, потрібно визначитися, як високо ви хочете жити. Є ті, хто боїться жити на нижніх поверхах, а інші – навпаки вважають такий варіант зручним, адже можна підійматися сходами. Дехто обирає високі поверхи, оскільки це – гарні краєвиди з вікон.

Також важливо враховувати розташування квартири з огляду на сторони світу – для розуміння кількості денного світла в кімнатах. Це вплине не тільки на ваш комфорт і благополуччя, а й на суму ваших рахунків за опалення й освітлення. Кращим вибором стане квартира з вікнами, що виходять хоча б на три сторони світу, але не завжди є вибір, тому заздалегідь варто визначитися, наскільки для вас важлива кількість світла у квартирі,

– пояснили у РІЕЛ.

Планування

Обираючи квартиру, думайте про плани на майбутнє. Якщо в сім'ї може бути поповнення, варто одразу розглянути житло більшої площі, а також зі зручним плануванням. Звертайте увагу на кількість та площу кімнат, наявність комор, можливість робити перепланування та адаптувати простір під власні потреби.

Репутація забудовника

Надійний забудовник – це практично половина успіху в купівлі нерухомості, оскільки в протилежному випадку проблеми можуть виникнути як на етапі будівництва, так і під час здачі об'єкта в експлуатацію,

– наголосили в Корпорації Нерухомості РІЕЛ.

На що звернути увагу, обираючи забудовника:

реєстраційні документи та склад керівництва компанії;

порядок і форму оплати за придбану нерухомість;

наявність дозвільної документації на будівництво;

кількість введених в експлуатацію ЖК;

наявність партнерів та їхній статус;

відгуки покупців.

ЖК "Львівська Площа" від Корпорації Нерухомості РІЕЛ / Фото riel

Оздоблення

Оздоблення у квартирі в новобудові може бути різним, але найчастіше йдеться про чорновий варіант. У такому разі у житлі вже поштукатурені стіни, підлоги залиті стяжкою, є підвіконня, міжкімнатні та вхідні двері, розподілені вузли на сантехніку й електроустановки.

Переважно забудовник бере на себе й встановлення центрального опалення з радіаторами, а також низьковольтну та газову установку, якщо у квартирі взагалі використовується газ. Перед купівлею квартири рекомендується переконатися, що на цьому етапі можна внести зміни. Компанія, що відповідає за підготовку нерухомості до здачі в експлуатацію, зазвичай використовує стандартизовані рішення, і якщо проблема не в тому, щоб замінити двері на ті, що вам більше до вподоби, серйозніші зміни можуть виявитися неможливими вже на стадії передчистового ремонту,

– наголосили у РІЕЛ.

Вибрати ідеальну квартиру можна на сайті Корпорації Нерухомості РІЕЛ, яка протягом 17 років будує якісне житло для українців. Для цього скористайтеся пошуком із додатковими фільтрами. Ви можете підібрати житловий комплекс за важливими критеріями:

розташуванням;

класом житла;

площею квартири;

кількістю кімнат;

наявністю паркінгу;

поверховістю та ін.

Крім того, ви можете отримати професіональну консультацію щодо купівлі квартири, звернувшись до представників РІЕЛ.