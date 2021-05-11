Потенциального покупателя ждет длительный процесс поиска своего "гнездышка". При выборе квартиры в новостройке нужно учесть ключевые нюансы и критерии. Какие именно – рассказали в Корпорации Недвижимости РИЕЛ.

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Цена

Этот критерий является основным для 80% покупателей. Обычно он определяется уровнем дохода. Стоимость квадратного метра жилья зависит от многих моментов:

авторитета застройщика;

расположения дома;

класса и типа ЖК;

площади жилья;

типа отделки (черновой, предчистовой, "под ключ").

Инфраструктура

Месторасположение жилого комплекса также является важным фактором при выборе жилья. Покупатель должен выбрать для себя район, из которого удобно добираться до работы, где есть детский сад, школы, больницы и хорошая транспортная развязка. Также желательно выяснить, какие работы по благоустройству планируются вблизи ЖК.

ЖК "Компаньон" от Корпорации Недвижимости РИЕЛ / Фото riel

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Этаж

Приняв решение о приобретении квартиры, нужно определиться, как высоко вы хотите жить. Есть те, кто боится жить на нижних этажах, а другие – наоборот считают такой вариант удобным, ведь можно подниматься по лестнице. Некоторые выбирают высокие этажи, поскольку это – красивые виды из окон.

Также важно учитывать расположение квартиры с учетом стороны света – для понимания количества дневного света в комнатах. Это повлияет не только на ваш комфорт и благополучие, но и на сумму ваших счетов за отопление и освещение. Лучшим выбором станет квартира с окнами, выходящими хотя бы на три стороны света, но не всегда есть выбор, поэтому заранее стоит определиться, насколько для вас важно количество света в квартире,

– пояснили в РИЕЛ.

Планировка

Выбирая квартиру, думайте о планах на будущее. Если в семье может быть пополнение, стоит сразу рассмотреть жилье большей площади, а также с удобной планировкой. Обращайте внимание на количество и площадь комнат, наличие кладовых, возможность делать перепланировку и адаптировать пространство под собственные нужды.

Репутация застройщика

Надежный застройщик – это практически половина успеха в покупке недвижимости, поскольку в противном случае проблемы могут возникнуть как на этапе строительства, так и при сдаче объекта в эксплуатацию,

– подчеркнули в Корпорации Недвижимости РИЕЛ.

На что обратить внимание, выбирая застройщика:

регистрационные документы и состав руководства компании;

порядок и форму оплаты за приобретенную недвижимость;

наличие разрешительной документации на строительство;

количество введенных в эксплуатацию ЖК;

наличие партнеров и их статус;

отзывы покупателей.

Если возникли сомнения хотя бы по одному из пунктов, лучше подобрать более надежного застройщика.

ЖК "Львовская Площадь" от Корпорации Недвижимости РИЕЛ / Фото riel

Отделка

Отделка в квартире в новостройке может быть разной, но чаще всего речь идет о черновом варианте. В таком случае в жилье уже оштукатурены стены, полы залиты стяжкой, есть подоконники, межкомнатные и входные двери, распределены узлы на сантехнику и электроустановки.

Преимущественно застройщик берет на себя и установку центрального отопления с радиаторами, а также низковольтную и газовую установку, если в квартире вообще используется газ. Перед покупкой квартиры рекомендуется убедиться, что на этом этапе можно внести изменения. Компания, отвечающая за подготовку недвижимости к сдаче в эксплуатацию, обычно использует стандартизированные решения, и если проблема не в том, чтобы заменить двери на те, что вам больше нравится, серьезные изменения могут оказаться невозможными уже на стадии предчистового ремонта,

– подчеркнули в РИЕЛ.

Выбрать идеальную квартиру можно на сайте Корпорации Недвижимости РИЕЛ, которая в течение 17 лет строит качественное жилье для украинцев. Для этого воспользуйтесь поиском с дополнительными фильтрами. Вы можете подобрать жилой комплекс по важным критериям:

расположением;

классом жилья;

площадью квартиры;

количеством комнат;

наличием паркинга;

этажностью и др.

Кроме того, вы можете получить профессиональную консультацию по покупке квартиры, обратившись к представителям РИЕЛ.