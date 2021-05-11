Потенциального покупателя ждет длительный процесс поиска своего "гнездышка". При выборе квартиры в новостройке нужно учесть ключевые нюансы и критерии. Какие именно – рассказали в Корпорации Недвижимости РИЕЛ.

Актуально Квартира в новостройке: на каком этаже выбрать жилье

  • Цена

Этот критерий является основным для 80% покупателей. Обычно он определяется уровнем дохода. Стоимость квадратного метра жилья зависит от многих моментов:

  • авторитета застройщика;
  • расположения дома;
  • класса и типа ЖК;
  • площади жилья;
  • типа отделки (черновой, предчистовой, "под ключ").

  • Инфраструктура

Месторасположение жилого комплекса также является важным фактором при выборе жилья. Покупатель должен выбрать для себя район, из которого удобно добираться до работы, где есть детский сад, школы, больницы и хорошая транспортная развязка. Также желательно выяснить, какие работы по благоустройству планируются вблизи ЖК.

ЖК "Компаньон" от Корпорации Недвижимости РИЕЛ / Фото riel

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  • Этаж

Приняв решение о приобретении квартиры, нужно определиться, как высоко вы хотите жить. Есть те, кто боится жить на нижних этажах, а другие – наоборот считают такой вариант удобным, ведь можно подниматься по лестнице. Некоторые выбирают высокие этажи, поскольку это – красивые виды из окон.

Также важно учитывать расположение квартиры с учетом стороны света – для понимания количества дневного света в комнатах. Это повлияет не только на ваш комфорт и благополучие, но и на сумму ваших счетов за отопление и освещение. Лучшим выбором станет квартира с окнами, выходящими хотя бы на три стороны света, но не всегда есть выбор, поэтому заранее стоит определиться, насколько для вас важно количество света в квартире,
– пояснили в РИЕЛ.

  • Планировка

Выбирая квартиру, думайте о планах на будущее. Если в семье может быть пополнение, стоит сразу рассмотреть жилье большей площади, а также с удобной планировкой. Обращайте внимание на количество и площадь комнат, наличие кладовых, возможность делать перепланировку и адаптировать пространство под собственные нужды.

  • Репутация застройщика

Надежный застройщик – это практически половина успеха в покупке недвижимости, поскольку в противном случае проблемы могут возникнуть как на этапе строительства, так и при сдаче объекта в эксплуатацию,
– подчеркнули в Корпорации Недвижимости РИЕЛ.

На что обратить внимание, выбирая застройщика:

  • регистрационные документы и состав руководства компании;
  • порядок и форму оплаты за приобретенную недвижимость;
  • наличие разрешительной документации на строительство;
  • количество введенных в эксплуатацию ЖК;
  • наличие партнеров и их статус;
  • отзывы покупателей.

ЖК "Львовская Площадь" от Корпорации Недвижимости РИЕЛ / Фото riel

  • Отделка

Отделка в квартире в новостройке может быть разной, но чаще всего речь идет о черновом варианте. В таком случае в жилье уже оштукатурены стены, полы залиты стяжкой, есть подоконники, межкомнатные и входные двери, распределены узлы на сантехнику и электроустановки.

Преимущественно застройщик берет на себя и установку центрального отопления с радиаторами, а также низковольтную и газовую установку, если в квартире вообще используется газ. Перед покупкой квартиры рекомендуется убедиться, что на этом этапе можно внести изменения. Компания, отвечающая за подготовку недвижимости к сдаче в эксплуатацию, обычно использует стандартизированные решения, и если проблема не в том, чтобы заменить двери на те, что вам больше нравится, серьезные изменения могут оказаться невозможными уже на стадии предчистового ремонта,
– подчеркнули в РИЕЛ.

Выбрать идеальную квартиру можно на сайте Корпорации Недвижимости РИЕЛ, которая в течение 17 лет строит качественное жилье для украинцев. Для этого воспользуйтесь поиском с дополнительными фильтрами. Вы можете подобрать жилой комплекс по важным критериям:

  • расположением;
  • классом жилья;
  • площадью квартиры;
  • количеством комнат;
  • наличием паркинга;
  • этажностью и др.

Кроме того, вы можете получить профессиональную консультацию по покупке квартиры, обратившись к представителям РИЕЛ.