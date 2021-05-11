Потенциального покупателя ждет длительный процесс поиска своего "гнездышка". При выборе квартиры в новостройке нужно учесть ключевые нюансы и критерии. Какие именно – рассказали в Корпорации Недвижимости РИЕЛ.
Актуально Квартира в новостройке: на каком этаже выбрать жилье
-
Цена
Этот критерий является основным для 80% покупателей. Обычно он определяется уровнем дохода. Стоимость квадратного метра жилья зависит от многих моментов:
- авторитета застройщика;
- расположения дома;
- класса и типа ЖК;
- площади жилья;
- типа отделки (черновой, предчистовой, "под ключ").
-
Инфраструктура
Месторасположение жилого комплекса также является важным фактором при выборе жилья. Покупатель должен выбрать для себя район, из которого удобно добираться до работы, где есть детский сад, школы, больницы и хорошая транспортная развязка. Также желательно выяснить, какие работы по благоустройству планируются вблизи ЖК.
ЖК "Компаньон" от Корпорации Недвижимости РИЕЛ / Фото riel
Читайте Что такое клубный дом: особенности и нюансы, которые нужно знать
-
Этаж
Приняв решение о приобретении квартиры, нужно определиться, как высоко вы хотите жить. Есть те, кто боится жить на нижних этажах, а другие – наоборот считают такой вариант удобным, ведь можно подниматься по лестнице. Некоторые выбирают высокие этажи, поскольку это – красивые виды из окон.
Также важно учитывать расположение квартиры с учетом стороны света – для понимания количества дневного света в комнатах. Это повлияет не только на ваш комфорт и благополучие, но и на сумму ваших счетов за отопление и освещение. Лучшим выбором станет квартира с окнами, выходящими хотя бы на три стороны света, но не всегда есть выбор, поэтому заранее стоит определиться, насколько для вас важно количество света в квартире,
– пояснили в РИЕЛ.
-
Планировка
Выбирая квартиру, думайте о планах на будущее. Если в семье может быть пополнение, стоит сразу рассмотреть жилье большей площади, а также с удобной планировкой. Обращайте внимание на количество и площадь комнат, наличие кладовых, возможность делать перепланировку и адаптировать пространство под собственные нужды.
-
Репутация застройщика
Надежный застройщик – это практически половина успеха в покупке недвижимости, поскольку в противном случае проблемы могут возникнуть как на этапе строительства, так и при сдаче объекта в эксплуатацию,
– подчеркнули в Корпорации Недвижимости РИЕЛ.
На что обратить внимание, выбирая застройщика:
- регистрационные документы и состав руководства компании;
- порядок и форму оплаты за приобретенную недвижимость;
- наличие разрешительной документации на строительство;
- количество введенных в эксплуатацию ЖК;
- наличие партнеров и их статус;
- отзывы покупателей.
ЖК "Львовская Площадь" от Корпорации Недвижимости РИЕЛ / Фото riel
-
Отделка
Отделка в квартире в новостройке может быть разной, но чаще всего речь идет о черновом варианте. В таком случае в жилье уже оштукатурены стены, полы залиты стяжкой, есть подоконники, межкомнатные и входные двери, распределены узлы на сантехнику и электроустановки.
Преимущественно застройщик берет на себя и установку центрального отопления с радиаторами, а также низковольтную и газовую установку, если в квартире вообще используется газ. Перед покупкой квартиры рекомендуется убедиться, что на этом этапе можно внести изменения. Компания, отвечающая за подготовку недвижимости к сдаче в эксплуатацию, обычно использует стандартизированные решения, и если проблема не в том, чтобы заменить двери на те, что вам больше нравится, серьезные изменения могут оказаться невозможными уже на стадии предчистового ремонта,
– подчеркнули в РИЕЛ.
Выбрать идеальную квартиру можно на сайте Корпорации Недвижимости РИЕЛ, которая в течение 17 лет строит качественное жилье для украинцев. Для этого воспользуйтесь поиском с дополнительными фильтрами. Вы можете подобрать жилой комплекс по важным критериям:
- расположением;
- классом жилья;
- площадью квартиры;
- количеством комнат;
- наличием паркинга;
- этажностью и др.
Кроме того, вы можете получить профессиональную консультацию по покупке квартиры, обратившись к представителям РИЕЛ.