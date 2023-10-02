Чи варто зараз купувати квартиру в західних областях: відповідь експертки

Ринок нерухомості постійно змінюється, тож багато українців, які планують купити квартиру, не впевнені, чи варто це робити саме зараз. Експертка розповіла про "за" і "проти" купівлі житла в західних регіонах.

Експертка каже, що насамперед треба подумати, з якою метою ви зараз хочете купити житло в західних областях. Якщо це інвестиційна мета, то варто розібратися, чи є в цьому зиск та потреба.

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Купівля житла в західних регіонах: чи правильне це рішення зараз

Західні області стали прихистком для багатьох переселенців. Однак ті громадяни, у яких житло вціліло або розташоване на території, де вже не тривають активні бої, швидко повертаються додому й не затримуються у тимчасових помешканнях.

Ми вже бачимо, що ситуація певним чином стабілізувалася, порівняно з початком повномасштабної війни, й вже немає такого ажіотажу на переїзд в західні регіони, як тоді. Тому купувати квартиру, гадаючи, що всі будуть жити в таких областях, хибна думка,

– каже експертка з нерухомості Вікторія Берещак.

Та якщо розглядати якісь рекреаційні регіони, наприклад, Буковель та наближені населені пункти, або Трускавець, й звертати увагу на нерухомість формату "апарткомплексів" для заробітку, то в такому разі можна розглядати купівлю житла. У такий спосіб покупець зможе забезпечувати собі гідний відсоток доходу річних, за умови, що керувати цим комплексом буде компанія з досвідом.

Але з точки зору просто, щоб була квартира, не варто розглядати західні області. Для цього потрібно розрахувати чітку інвестиційну модель, яка в тривалій перспективі окупиться та принесе дивіденди,

– наголошує експертка.

Що стосується вартості квартир, то зараз ціни в західних регіонах досить високі. Після того, як ціни зросли вдвічі, а то й втричі, вони не знизилися й досі. Експертка каже, що важко сказати, як ситуація на ринку складеться в майбутньому. Це вже стане відомо після війни.