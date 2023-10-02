Эксперт говорит, что прежде всего нужно подумать, с какой целью вы сейчас хотите купить жилье в западных областях. Если это инвестиционная цель, то следует разобраться, есть ли в этом выгода и потребность.

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Покупка жилья в западных регионах: правильно ли это решение сейчас

Западные области стали убежищем для многих переселенцев. Однако те граждане, у которых жилье уцелело или расположено на территории, где уже не продолжаются активные бои, быстро возвращаются домой и не задерживаются во временных помещениях.

Мы уже видим, что ситуация определенным образом стабилизировалась по сравнению с началом полномасштабной войны и уже нет такого ажиотажа на переезд в западные регионы, как тогда. Поэтому покупать квартиру, полагая, что все будут жить в таких областях, заблуждение,

– говорит эксперт по недвижимости Виктория Берещак.

Но если рассматривать какие-то рекреационные регионы, например, Буковель и приближенные населенные пункты или Трускавец, и обращать внимание на недвижимость формата "апарткомплексів" для заработка, то в таком случае можно рассматривать покупку жилья. Таким образом, покупатель сможет обеспечивать себе достойный процент дохода годовых, при условии, что управлять этим комплексом будет компания с опытом.

Но с точки зрения просто, чтобы была квартира, не следует рассматривать западные области. Для этого нужно рассчитать четкую инвестиционную модель, которая в длительной перспективе окупится и принесет дивиденды.

– подчеркивает эксперт.

Что касается стоимости квартир, то сейчас цены в западных регионах достаточно высоки. После того, как цены выросли вдвое, а то и втрое, они не снизились до сих пор. Эксперт говорит, что трудно сказать, как ситуация на рынке сложится в будущем. Это уже станет известно после войны.