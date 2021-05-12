Купівля квартири у старому фонді: нюанси, які має знати кожен власник

Ухваливши рішення про купівлю житла, кожен потенційний власник опиняється перед вибором – квартира в новобудові чи в старому житловому фонді. Звичайно ж, обидва варіанти мають свої переваги та недоліки.
Квартира в старому житловому фонді вимагає грамотного підходу до ремонту. Детальніше – читайте нижче.
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До чого потрібно бути готовими після покупки вторинки
Купуючи квартиру в старому житловому фонді, потрібно розуміти, що швидше за все знадобиться капітальний ремонт. Розглянемо основні пункти, до яких потрібно бути готовими.
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Комунікації
Найбільш часто у старих квартирах зношені комунікації – згнилі труби, електрика й т.д. Це говорить про те, що простіше відразу все замінити, щоб уникнути неприємних сюрпризів і додаткових витрат надалі.
Перевірте комунікації до ремонту / Фото archimir
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Перекриття
Новий власник обов'язково має вивчити конструкцію будівлі. Річ у тім, що якщо у будинку, наприклад, дерев'яні перекриття, слід використовувати каркасні конструкції перегородок, а також полегшену стяжку. Пам'ятайте, що навантаження від тонн будівельних матеріалів може спричинити незворотні наслідки.
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Конструкції
Не забувайте про те, що в будинку є несучі конструкції, які заборонено чіпати. Наприклад, приєднати балкон у старому житловому фонді майже завжди неможливо. Часто проблеми виникають навіть з ненесучими стінами – враховуйте це до початку робіт.
Перед початком робіт вивчіть інженерні особливості будівлі / Фото kamtehnopark
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Звуко- й шумоізоляція
До початку ремонту вивчіть, наскільки чути вам звуки й голоси з квартир сусідів. Річ у тім, що цей фактор слід врахувати при оздобленні підлоги, стін і стель. Це необхідно для того, щоб після завершення ремонту не довелося все переробляти.
Про звуко- й шумоізоляцію потрібно подбати заздалегідь / Фото forestvrn