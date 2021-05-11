Для того щоб розмістити все необхідне у невеликій квартирі, можна скористатися цікавими лайфхаками. Ними поділилася дизайнерка інтер'єру Ольга Бондар.

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Лайфхаки для маленьких квартир

Кількість приміщень має відповідати кількості вікон. Якщо у квартирі два вікна, а потрібно три кімнати (кухня, спальня та дитяча), краще, щоб без вікна була кухня, аніж житлові кімнати. Площа житлової кімнати повинна становити не менше 8 квадратних метрів на одну людину чи 10 квадратних метрів на двох. Дитині слід віддати кімнату більшою площею. Це пов'язано з тим, що їй потрібні зони сну, навчання, гри й зберігання. Якщо ви робите кухню-вітальню на площі менше, ніж 15 квадратних метрів, вирішіть, якою зоною ви готові пожертвувати – кухнею, їдальнею чи вітальнею. Для зручної гардеробної потрібно не менше, ніж 3 квадратних метри. При цьому найзручніша форма – П-подібна.

У компактному житлі потрібно продумати всі дрібниці / Фото pinterest

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Запорука зручності маленької квартири – приховані місця для зберігання. Використовуйте антресолі, меблі до стелі, зберігання в дивані й ліжку та ін. Купуючи невелике житло, потрібно бути готовим до компромісів.

Вибирайте правильні за формою квартири (квадрат, прямокутник). Шанси все вмістити збільшуються в кілька разів у порівнянні з круглими й трикутними квартирами,

– зазначила Ольга Бондар.

Пам'ятайте про ергономіку – прорахуйте мінімальну відстань заздалегідь. Це допоможе уникнути дискомфорту. Не дивлячись на невелику площу, не спіть на диванах. Вибирайте зручні спальні місця.

Обов'язково знайдіть місце для зручного ліжка​ / Фото pinterest

Продумайте планування ще до купівлі квартири. Це допоможе вмістити все необхідне.

Не мудруйте з дизайном. Чим простіше – тим краще,

– резюмувала дизайнерка інтер'єру.