На що українці звертають увагу під час купівлі житла: результати опитування

Згідно з опитуванням, 60% користувачів платформи OLX Нерухомість планують придбати житло у 2024 – 2026 роках. Більша половина опитаних віддає перевагу квартирам нового житлового фонду від 2011 року.

Найперше українців, які шукають квартиру, традиційно цікавить вартість житла. Це головний критерій під час вибору, який опитані враховують на 72%, передає Нерухомість 24, посилаючись на результати опитування OLX.

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Що українці враховують, коли обирають житло

Також до трійки головних критеріїв увійшли розташування (67%) та стан будинку (63%). Стан квартири та якість ремонту, а також планування та площа квартири (48%) – наступні в списку.

Важливою для шукачів житла є розвиненість інфраструктури (42%), а вже потім – поверх і сторона, з якої розташоване житло, сусіди, наявність паркомісць. На останньому місці серед критеріїв – наявність укриття (20%).



Купівля житла в Україні / Аналітика OLX Нерухомість

Що стосується оренди, то тут на критерії вибору вплинуло повномасштабне вторгнення. Для українців важлива поверховість (очевидно, щоб квартира була не на останніх поверхах), автономне опалення та наявність додаткового живлення в разі вимкнень світла.