В первую очередь украинцев, которые ищут квартиру, традиционно интересует стоимость жилья. Это главный критерий при выборе, который опрошенные учитывают на 72%, передает Недвижимость 24, ссылаясь на результаты опроса OLX.

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Что украинцы учитывают, когда выбирают жилье

Также в тройку главных критериев вошли расположение (67%) и состояние дома (63%). Состояние квартиры и качество ремонта, а также планировка и площадь квартиры (48%) – следующие в списке.

Важной для соискателей жилья является развитость инфраструктуры (42%), а уже потом – этаж и сторона, с которой расположено жилье, соседи, наличие паркомест. На последнем месте среди критериев – наличие укрытия (20%).

Покупка жилья в Украине / Аналитика OLX Недвижимость

Что касается аренды, то здесь на критерии выбора повлияло полномасштабное вторжение. Для украинцев важна этажность (очевидно, чтобы квартира была не на последних этажах), автономное отопление и наличие дополнительного питания в случае отключений света.