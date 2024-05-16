Ще на початку цього року українці почали пасивніше вкладати кошти в нерухомість сусідніх держав. Причинами стали політична нестабільність і загроза ескалації воєнного конфлікту.

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Де за кордоном українці найчастіше вкладають у нерухомість

На ринках Польщі та країн Балтії попит суттєво знизився. Через це місцеві забудовники вдаються до акцій та знижок. За даними польських аналітиків, не лише українці менше вкладають у нерухомість, а й їхні громадяни. У Польщі простежується тенденція інвестування в нерухоме майно Іспанії.

Як українці за кордоном, так і європейці, спрямовують свої заощадження в основному в ті країни, що розташовані якомога далі від українсько-російського кордону. Мовиться про Іспанію, Італію, Португалію. Також це країни Близького Сходу та Азії, як-от Індонезія чи Туреччина.

Річ лише в політичній нестабільності?

Ні, бо інвестори вбачають у такому вкладанні коштів можливість диверсифікації портфеля. Адже спади на одному ринку можуть бути компенсовані зростанням на іншому.

Окрім того, інвестиції в європейську нерухомість – це про "заморожування" грошей. Річна дохідність не перевищує 7%, а це з урахуванням податків та інфляції дає можливість отримувати невисокий дохід.

В Індонезії, ОАЕ та Туреччині дохідність вища – від 8 до 15%. Тому в ці держави спрямовують гроші інвестори більш ніж зі 100 країн світу.