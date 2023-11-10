У Києві змінилися ціни на купівлю та оренду житла: цифри здивують

За останній місяць у столиці змінилася середня вартість на первинному та вторинному ринках. Схожа ситуація і на ринку оренди.

На ринку нерухомості в Києві за останній місяць ціни знизилися. На первинному та вторинному зменшилася середня вартість квадратного метра. Орендувати квартиру стало також дешевше, повідомляє 24 Канал на основі аналітичних даних онлайн-платформи оголошень M2bomber.

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Вартість купівлі й оренди житла в Києві знизилася

У період з 2 жовтня і до сьогодні, 10 листопада, середня вартість "квадрата" в новобудовах впала на 1,8%. Якщо минулого місяця квадратний метр на первинному ринку коштував приблизно 43 150 гривень, то зараз – 42 375. Зниження ціни здається зовсім незначним, але якщо порахувати вартість квартири з певною площею, то різниця буде помітна.

Зараз найвищу середню вартість квадратного метра зафіксували в Печерському районі. Вона складає аж 82 850 гривень. "Найдешевшим" районом є Деснянський з вартістю 30 725 гривень за "квадрат".

На вторинному ринку ціна за квадратний метр знизилася на 2,1% – з близько 53 557 гривень на 52 432 гривні. "Найдорожчим" районом також є Печерський (78 102 гривні за "квадрат"), а "найдешевшим" – Деснянський (40 918 гривень за "квадрат").

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Що стосується орендної вартості, то рівно за місяць ціна впала на 2,31%. У жовтні середня ціна становила 17 913 гривень, а вже цього місяця – 17 500 гривень. Найдешевша вартість оренди становить 13 тисяч гривень (Деснянський і Дніпровський райони). Найдорожча складає 29 504 гривні в Печерському районі.