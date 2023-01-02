Купівля чи оренда житла: в яких країнах Європи найвищий рівень домоволодіння

Приблизно 70% населення Євросоюзу володіє власним житлом. Інші 30% живуть в орендованих помешканнях. Найвищий показник домоволодіння — у Румунії.

Про це свідчать дані дослідження Євростату. Водночас країною, де переважає кількість орендарів, стала Німеччина.

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Де в Європі найвищий рівень володіння житлом

Найвищий показник домоволодіння у Румунії – понад 95%. Також у трійку лідерів увійшли Угорщина та Хорватія, де у власному житлі живе 91,7% та 90,5% населення відповідно.

Як розподілилася частка орендованого та придбаного житла / Інфографіка Євростат

Єдина країна ЄС, де частка винаймачів перевищує частку власників, – Німеччина з часткою 50,5% орендарів. Також живуть в орендованих помешканнях майже 46% жителів Австрії, майже 41% – Данії, понад 35% – у Франції та Швеції.

У середньому по Євросоюзу:

53% населення живе у будинках,

46% – у квартирах.

Найвищі частки мешканців будинків в Ірландії (90%) та Нідерландах (80%).

Натомість в Іспанії 66% людей живуть у квартирах, у Латвії – 65%, в Естонії – 61%.

Якість житла

У середньому на одного європейця припадає 1,6 кімнати. Найпросторіші квартири на Мальті (2,3 кімнати на людину), Бельгії, Ірландії та Нідерландах (по 2,1 кімнати). Натомість у Польщі та Румунії на одного мешканця припадає 1,1 кімнати.

Приблизно 17% європейців живуть у перенаселених помешканнях. Цей показник особливо високий у:

Латвії (41,3%),

Румунії (41%),

Болгарії (майже 38%).

Натомість 34% населення ЄС мешкає у житлі, яке є завеликим. Йдеться, наприклад, про ситуації, коли діти переїхали, а батьки продовжують жити у квартирі чи будинку, розрахованих на більшу родину. Такого житла найбільше:

на Мальті (майже 71%),

на Кіпрі (71%),

в Ірландії (70%).

Натомість у Румунії в завеликих помешканнях живе лише 7,2% населення, у Латвії та Греції – кожен десятий.