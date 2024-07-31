Будинки можуть впасти в море: курорт з розкішними віллами опинився на краю прірви

Скеля з розкішними віллами нагорі рухнула на пляж у британському місті Ньюквей. Влада курортного містечка наказала місцевим і відпочивальникам триматися якомога далі від місця події, поки територію обстежують.

У мережі опублікували фото, де видно каміння та уламки, що валяються біля підніжжя гори. Також там розташовані величезні кількаповерхові будинки.

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"Місто падає в море"

Про можливу небезпеку місцева влада повідомила у фейсбуці. Одна з користувачок прокоментувала цей допис, написавши: "Таке відчуття, що місто падає в море".

Інші коментатори зазначили, що обвал може бути пов'язаний з великою кількістю опадів, які сильно розмили ґрунти в Ньюквеї.

Людям, безумовно, потрібно триматися якомога далі, тому що це дуже небезпечно,

– погодилася учасниця обговорення Бренда Якобі.



Розкішні вілли можуть впасти в море / Фото Cornwall Council

До слова, подібні зсуви в Британії трапляються часто. Раніше у місті Вест-Бей також обвалилась скеля.

"Будь ласка, будьте особливо обережні, якщо збираєтесь відвідати пляж на цих вихідних. Каменепади стаються без попередження. Звертайте увагу на знаки й тримайтеся якомога далі від краю та підніжжя скель", – написала тоді місцева влада про можливий ризик.

Також минулого року місцевий житель Кевін Джордан скаржився на свій будинок на узбережжі Норфолку. Він розповів, що перед купівлею житла консультувався з геодезистами. Вони запевняли, що жити там можна буде ще близько 100 років. Та не минуло й 100 днів, як місцева влада наказала пакувати речі через небезпеку обвалу.